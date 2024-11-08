59-річна Брук Шилдс у сукні з вирізом вийшла на публіку (фото)

Сама Брук не з'являється в серіалі "Єллоустоун", але вона подружилася з його героями. Напередодні акторка відвідала премʼєру нового сезону.

59-річна американська акторка та супермодель Брук Шилдс продемонструвала фігуру у стильній сукні. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Блакитної лагуни" напередодні прибула на прем’єру останнього сезону серіалу "Єллоустоун" у Нью-Йорку.

Брук Шилдс позувала на червоній доріжці в світло-морквʼяній сукні з глибоким декольте та вирізом під бюстом. Акторка доповнила образ парою великих окулярів і завершила аутфіт парою ковбойських черевиків. Її волосся було розпущене та укладене легкими хвилями. Зірка екрану зробила легкий макіяж для премʼєри серіалу.

Перший епізод другої частини п’ятої серії вийде в ефір у неділю, 10 листопада, на Paramount +.

Брук Шилдс була лише однією з безлічі відомих осіб, які відвідали довгоочікуваний запуск драматичного серіалу через шість років після його дебюту.

Сама акторка не з'являється в серіалі, але вона подружилася з його героями. Одну з головних ролей у картині зіграв актор Кевін Костнер.

Брук Шилдс Фото: Getty Images

Нагадаємо, Брук Шилдс вийшла у світ у сукні своєї матері.

Також Фокус писав про появу на публіці Брук Шилдс та її доньки.