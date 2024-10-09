Зірка "Блакитної лагуни" вийшла на червону доріжку зі своєю донькою (фото)

На зірковому заході модного глянцю Брук Шилдс вразила присутніх стрункою фігурою. Актриса прийшла в компанії своєї старшої доньки, яка дуже схожа на свою знамениту матір.

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Американська супермодель і акторка Брук Шилдс зі своєю донькою Роуен Френсіс Генчі в гламурних сукнях увечері 8 жовтня вийшли на червону доріжку премії Glamour "Жінка року 2024" у Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

59-річна Брук і 21-річна Роуен блищали в блискучих сукнях до підлоги на зірковому заході, який відбувся в готелі Times Square EDITION.

Брук, яка була удостоєна цієї нагороди торік, обрала золотисту приталену сукню з паєтками, спокусливим розрізом до стегна і відповідні золотисті туфлі з гострим носком.

Тим часом Роуен блищала в сріблястій сукні-бюстьє з мерехтливими квітковими прикрасами. Свій образ молода красуня доповнила босоніжками з ремінцями на високих підборах і сріблястим клатчем з пряжкою посередині. З прикрас вона вибрала гарний елегантний комплект, що складається з намиста і браслета. Мама і дочка з розпущеним волоссям і вечірнім макіяжем із задоволенням позували фотографам на зірковому заході.

Брук Шилдс із донькою Роуен Френсіс Генчі Фото: Getty Images

Glamour Women of the Year — щорічна церемонія вручення премії, організована журналом Glamour, яка відзначає жінок, які зробили значний внесок у свої галузі.

Нагадаємо, 29 серпня Фокус писав про те, що дочка Брук Шилдс "дала друге життя" її весільній сукні. Грієр Генчі випустилася зі школи. Для заходу вона вибрала особливе вбрання.