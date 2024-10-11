Брук Шилдс на гала-концерт у Нью-Йорку одягла сукню своєї матері (фото)

Брук Шилдс полюбляє красиві та незвичайні вбрання. За словами зірки, Тері Шилдс одягала цю сукню на зустріч із королевою Єлизаветою II.

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Американська супермодель і акторка Брук Шилдс здивувала всіх на осінньому балу New York City Ballet у четвер, 10 жовтня, з'явившись у сукні, яка належала її покійній матері, повідомляє Page Six.

59-річна зірка розповіла пресі, що саме ця сукня була на її мамі Тері Шилдс, коли вона зустрічалася з королевою Великої Британії Єлизаветою II. Розкльошена сукня кремового відтінку завдовжки до підлоги вирізнялася блискучим коміром, хитромудрим оздобленням вишивки та каміння на ліфі й розкльошених рукавах. Образ Брук доповнили білі туфлі з гострим носком на плоскій підошві з пряжкою, прикрашеною камінням. Колишня модель зачесала волосся назад і нанесла сяйливий макіяж, підкресливши виразні очі димчастими тінями і чорною підводкою. З прикрас Брук одягла сріблясті сережки-підвіски з дорогоцінним камінням і кілька тонких браслетів. У руці Шилдс тримала невеликий золотистий клатч, смартфон і окуляри.

Брук Шилдс Фото: Getty Images

Зірка "Чарівного малюка" не повідомила подробиць про те, коли її мати познайомилася з Її Величністю або хто є дизайнером сукні.

Нагадаємо, 9 жовтня Фокус писав про те, що зірка "Блакитної лагуни" вийшла на червону доріжку зі своєю дочкою. На зірковому заході модного глянцю Брук Шилдс вразила присутніх стрункою фігурою.