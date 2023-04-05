Брук Шилдс рассказала, что Том Круз 10 лет дарил ей на Рождество

По словам актрисы, она не понимает почему Том прекратил это делать.

Related video

57-летняя американская актриса театра и кино Брук Шилдс пожаловалась, что Том Круз перестал присылать ей на Рождество кокосовый пирог за 126 долларов, как делал это на протяжении целых 10 лет, пишет Рeople.

По словам знаменитости, Том ежегодно отправляет тем, кто находится в его голливудском кругу, десерт, который выпекает пекарня Доана в Вудленд-Хиллз (Калифорния), и она была очень рада такому подарку.

"Некоторое время я была в списке – у меня был хороший 10-летний пробег, и я каждый год получала кокосовый пирог", – говорит Шилдс. Она уточнила, что пироги изначально были презентами от Тома, его жены Кэти Холмс и дочери Сури, однако затем он убрал имена дочери и бывшей жены из сопроводительных карточек, а постепенно и вовсе перестал отправлять угощения.

"Это было от них и Сури, так что это были они трое, а вскоре это были уже не Сури и не Кэти, а только Том. Потом какое-то время это приходило только от Тома, но не каждый праздник. А потом подарки и вовсе прекратились", – пояснила Шилдс.

Что стало причиной поступка Тома, Шилдс не знает, но говорит, что хочет вернуть традицию.

"Это лучший пирог. Том, я должна вернуться в список пирогов", – заявила она.

Круз и Холмс, которые впервые завязали романтические отношения в 2005 году, расстались в июне 2012 года после пяти лет брака. В последний раз Тома публично видели с Сури в 2013 году, сейчас же отец не принимает никакого участия в воспитании дочери.

Сури родилась в той же больнице, где появилась на свет вторая дочь Шилдс и ее мужа Крича Хенчи, Гриер, в 2006 году. Уже через год знаменитые пары устроили совместную вечеринку по случаю дня рождения детей.

Круз и Холмс пригласили Шилдс и Хенчи на свою свадьбу в Италии в ноябре 2006 года.

Что касается Брук сейчас, то в последнее время актриса занималась продвижением своего нового документального фильма Hulu "Pretty Baby: Brooke Shields". В нем Шилдс исследует свою сложную жизнь, которая включала в себя изображение обнаженной молодой девушки и публичную сексуализацию в шоу-бизнесе в подростковом возрасте.

Ранее Фокус писал, что, по словам Брук Шилдс, мать заставляла ее сниматься в эротике в детстве.