Дочка Брук Шилдс одягла сукню зіркової мами 22-річної давності (фото)

Через стільки часу сукня все ще актуальна й ідеально сіла на молодшій доньці акторки.

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17-річна Грієр Генчі одягла сукню 22-річної давності на прем'єру персонального шоу Брук Шилдс "Раніше належало Брук Шилдс" у Café Carlyle. Про це 58-річна американська акторка і модель повідомила у своєму Instagram-акаунті.

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Дівчина, яка підписала контракт з IMG Models, з'явилася на прем'єрі в сукні зіркової мами, розшитій металевими блискітками і прозорим низом. Грієр поєднала вінтажний образ із нейтральним макіяжем. Молодша дитина акторки і режисера Кріса Хенчі залишила своє довге каштанове волосся розпущеним і відмовилася від прикрас, щоб усі погляди були прикуті до вбрання.

Зірка "Блакитної лагуни" спочатку носила цю блискучу сукню на Fash Bash Маршалла Філда в Чиказькому театрі 2001 року.

Сама Брук Шилдс для вечора прем'єри обрала ніжно-помаранчеву сукню Ісаака Мізрахі. Фотографіями з події знаменитість поділилася у своєму Instagram.

"Вечір прем'єри... яка неймовірна честь", — написала акторка своїм шанувальникам, перш ніж подякувати всім, хто прийшов на шоу.

Нагадаємо, Грієр Хенчі підтримала зіркову маму на прем'єрі її фільму "Красуня" в Нью-Йорку.

Раніше Фокус писав, що Брук Шилдс поскаржилася на матір, яка змушувала її зніматися в еротиці в дитинстві.