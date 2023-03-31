16-річна донька Брук Шилдс підтримала зіркову маму на прем'єрі її фільму "Красуня"

Грієр Генчі має вражаючу зовнішню подібність зі своєю зірковою мамою.

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57-річна актриса Брук Шилдс отримала підтримку від своєї 16-річної дочки Грієр Гаммонд Генчі, яка відвідала разом із нею прем'єру документального фільму "Красуня" у Нью-Йорку. На заході, який відбувся в Alice Tully Hall, також був присутній чоловік актриси, 59-річний Крістофер Томас Генчі. Про це пише Daily Mail.

Грієр одягла на прем'єру темно-червоні штани разом із придатним приталеним блейзером, який застібався на ґудзик спереду. Вона вирішила не одягати сорочку під елегантний ансамбль, приєднавшись до своїх матері та батька на зірковому заході.

Брук Шилдс з донькою та чоловіком Фото: Instagram @brookeshields

Свій образ дівчина доповнила класичними туфлями на підборах із закритим носком. Як аксесуари Грієр обрала золоті сережки, міні-кафи, каблучки і браслет зі срібним ланцюжком. Клатч прямокутної форми, виготовлений із світловідбиваючого матеріалу, завершив ансамбль дочки Брук Шилдс.

Грієр Генчі на прем'єрі документального фільму про Брук Шилдс Фото: Instagram @brookeshields

Брук Шилдс теж була в чорному елегантному костюмі від Carolina Herrera. Ансамбль був обгорнутий шарами барвистої тканини з відтінками рожевого, червоного та фіолетового. Зірка "Блакитної лагуни" одягла яскраво-рожеві замшеві туфлі на підборах, які поєднувалися з кольоровою гамою її вбрання.

Брук Шилдс та Грієр Генчі Фото: Instagram @brookeshields

Нагадаємо, у документальному фільмі Hulu "Pretty Baby" Брук Шилдс розповіла, що після закінчення коледжу у віці 20 років її зґвалтував впливовий голлівудський керівник.

Раніше Фокус писав, що Брук Шилдс вийшла у світ у компанії своїх дорослих дочок.