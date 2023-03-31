16-летняя дочь Брук Шилдс поддержала звездную маму на премьере ее фильма "Красотка"

Грир Хенчи имеет поразительное внешнее сходство со своей звездной мамой.

Related video

57-летняя актриса Брук Шилдс получила поддержку от своей 16-летней дочери Грир Хаммонд Хенчи, которая посетила вместе с ней премьеру документального фильма "Красотка" в Нью-Йорке. На мероприятии, которое состоялось в Alice Tully Hall, также присутствовав супруг актрисы, 59-летний Кристофер Томас Хенчи. Об этом пишет Daily Mail.

Грир надела на премьеру темно-красные брюки вместе с подходящим приталенным блейзером, который застегивался на пуговицу спереди. Она решила не надевать рубашку под элегантный ансамбль, присоединившись к своим матери и отцу на звездном мероприятии.

Брук Шилдс с дочкой и мужем Фото: Instagram @brookeshields

Свой образ девушка дополнила классическими туфлями на каблуках с закрытым носком. В качестве аксессуаров Грир выбрала золотые серьги, мини-каффы, кольца и браслет с серебряной цепочкой. Клатч прямоугольной формы, сделанный из светоотражающего материала, завершил ансамбль дочери Брук Шилдс.

Грир Хенчи на премьера документального фильма о Брук Шилдс Фото: Instagram @brookeshields

Брук Шилдс тоже была в элегантном черном костюме от Carolina Herrera. Ансамбль был обернут слоями красочной ткани с оттенками розового, красного и фиолетового. Звезда "Голубой лагуны" надела ярко-розовые замшевые туфли на каблуках, которые сочетались с цветовой гаммой ее наряда.

Брук Шилдс и Грир Хенчи Фото: Instagram @brookeshields

Напомним, в документальном фильме Hulu "Pretty Baby" Брук Шилдс рассказала, что после окончания колледжа в возрасте 20 лет ее изнасиловал влиятельный голливудский руководитель.

Ранее Фокус писал, что Брук Шилдс вышла в свет в компании своих взрослых дочерей.