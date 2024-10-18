Памела Андерсон и Брук Шилдс в стильных нарядах посетили показ Giorgio Armani (фото, видео)

Актрисы Памела Андерсон и Брук Шилдс любят красивые и стильные наряды. В последнее время они часто посещают модные мероприятия.

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Звезды Голливуда Памела Андерсон и Брук Шилдс возглавили список знаменитостей, прибывших вечером 17 октября на показ мод Giorgio Armani, который состоялся в Park Avenue Armory в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

Итальянский дом моды класса люкс перед звездной аудиторией представил свою коллекцию Ready-To-Wear Весна 2025.

Андерсон в элегантном наряде позировала для фотографий на красной дорожке перед показом. 57-летняя звезда сериала "Спасатели Малибу" надела шикарную шелковую блузку, блестящий кардиган Giorgio Armani и черные брюки с высокой талией.

Свой образ она дополнила туфлями на высоком каблуке с открытой пяткой и синей атласной сумочкой с ремешком, расшитым бисером. Фирменные светлые волосы знаменитости ниспадали ей на плечи свободными волнами. Памела, как всегда в последнее время, была без макияжа.

Актриса Памела Андерсон Фото: Getty Images

Ее видели общающейся с другими знаменитыми гостями перед презентацией новой коллекции знаменитого бренда, в том числе с актрисой Бри Ларсон и супермоделью Брук Шилдс.

Шилдс на звездное мероприятие надела приталенный черный бархатный пиджак, украшенный стразами, и соответствующие брюки. 59-летняя модель дополнила свой образ черными кожаными туфлями на каблуках и классическим черным клатчем. Что касается макияжа, Шилдс выбрала дымчатые коричневые тени для век, нанесла на скулы розовые румяна и накрасила губы глянцевой помадой.

Актриса и модель Брук Шилдс Фото: Getty Images

Ранее, 11 октября, Фокус писал о том, что Брук Шилдс на гала-концерт в Нью-Йорке надела платье своей матери. По словам звезды, Тери Шилдс надевала это платье на встречу с королевой Елизаветой II.