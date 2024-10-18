Памела Андерсон і Брук Шилдс у стильному вбранні відвідали показ Giorgio Armani (фото, відео)

Актриси Памела Андерсон і Брук Шилдс люблять красиві та стильні вбрання. Останнім часом вони часто відвідують модні заходи.

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Зірки Голлівуду Памела Андерсон і Брук Шилдс очолили список знаменитостей, які прибули ввечері 17 жовтня на показ мод Giorgio Armani, що відбувся в Park Avenue Armory в Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

Італійський будинок моди класу люкс перед зірковою аудиторією представив свою колекцію Ready-To-Wear Весна 2025.

Андерсон в елегантному вбранні позувала для фотографій на червоній доріжці перед показом. 57-річна зірка серіалу "Рятувальники Малібу" одягла шикарну шовкову блузку, блискучий кардиган Giorgio Armani і чорні штани з високою талією.

Свій образ вона доповнила туфлями на високих підборах з відкритою п'ятою і синьою атласною сумочкою з ремінцем, розшитим бісером. Фірмове світле волосся знаменитості спадало їй на плечі вільними хвилями. Памела, як завжди останнім часом, була без макіяжу.

Актриса Памела Андерсон Фото: Getty Images

Її бачили такою, що спілкується з іншими знаменитими гостями перед презентацією нової колекції знаменитого бренду, зокрема з актрисою Брі Ларсон і супермоделлю Брук Шилдс.

Шилдс на зірковий захід одягла приталений чорний оксамитовий піджак, прикрашений стразами, і відповідні штани. 59-річна модель доповнила свій образ чорними шкіряними туфлями на підборах і класичним чорним клатчем. Що стосується макіяжу, Шилдс вибрала димчасті коричневі тіні для повік, нанесла на вилиці рожеві рум'яна і нафарбувала губи глянсовою помадою.

Актриса і модель Брук Шилдс Фото: Getty Images

Раніше, 11 жовтня, Фокус писав про те, що Брук Шилдс на гала-концерт у Нью-Йорку одягла сукню своєї матері. За словами зірки, Тері Шилдс одягала цю сукню на зустріч з королевою Єлизаветою II.