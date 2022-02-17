54-річна Ніколь Кідман в ультракоротких топі та спідниці з'явилася на обкладинці Vanity Fair

Ніколь зізналася, що неодноразово обманювала свій організм заради максимального перетворення на героїню чергового фільму. Це не минулося без наслідків.

Оскароносна австралійська актриса Ніколь Кідман прикрасила обкладинку свіжого номера видання Vanity Fair, поставши в дуже ефектному образі.

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Знаменитість позувала фотографам Мауріціо Каттелану та П'єрпаоло Феррарі в короткому топі та не менш короткій спідниці, демонструючи ідеальну фігуру та плоский живіт. Образ доповнюють високі сірі шкарпетки та коричнево-білі слінгбеки на невисоких каблуках.

Ніколь стоїть на воротах саду, що уособлює Голлівуд, а за нею видно квіти й багато зелені.

У цьому образі Кідман значно більше схожа на ученицю старшої школи, ніж на гідну дружину та матір двох дітей. Однак ця фотосесія – частина її роботи, що вимагає вміння безперервно перетворюватися на будь-який образ.

[ + – ] Ніколь Кідман в образі старшокласниці Фото: Vanity Fair

Також журнал розмістив відео, в якому Ніколь, вп'яте номінована цього року на "Оскар" за роль Люсі Болл у серіалі "Бути Рікардо", відкриває "ворота в Голлівуд" золотим ключем.

В інтерв'ю виданню Ніколь розповіла про те, що коли грала свої найвідоміші ролі, зокрема Вірджинію Вульф ("Годинник"), Марту Ґеллхорн ("Хемінгуей та Ґеллхорн"), Діану Арбус ("Хутро"), Грейс Келлі ("Грейс із Монако") і Гретхен Карлсон ("Бомба"), то настільки вживалася в них, що буквально підлаштовувалась під них своїм тілом. Обман імунної системи та спроби змусити організм повірити, що всі проблеми реальні, дали свої плоди. Наприклад, після зйомок у серіалі "Велика маленька брехня", де, за сюжетом, її героїня страждала від жорстокого поводження, Ніколь захворіла.

"Частини тіла часто не знають, у чому різниця" між роллю та реальним життям. Однак згодом я почала розуміти трохи більше, щоб дбати про себе", – наголосила вона.

Кідман зізналася, що вважає себе характерною актрисою та використовує свою силу не лише на екрані.

Після запуску продюсерської компанії Blossom Films понад 10 років тому з Пером Саарі (вони продюсували "Кролячу нору", "Велику маленьку брехню", "Скасування" та "Дев'ять ідеальних незнайомців"), Ніколь взяла на себе зобов'язання говорити про створення нових можливостей жінками для жінок і справді рухатися в цьому напрямку.

Після майже 40 років у професії та зйомках у понад 80 кіно- та телепроєктах, Кідман зізнається:

"Все моє життя полягає в тому, щоб залишатися в цьому місці смирення, тому що ви або перебуваєте в місці смирення, або рухаєтеся до нього. Я досі підходжу до акторської майстерності так, ніби я щойно закінчила театральну школу. Це дійсно дивно. Не те щоб я вибирала це. Це те, що є. І коли це зникне, мені нічого робити в професії".

За її словами, у цьому з нею солідарний чоловік, кантрі-музикант та лауреат "Греммі" Кіт Урбан.

Усього 28 номер Vanity Fair вийшов із вісьмома варіантами обкладинок, на кожній з яких представлений один номінант на "Оскар". Серед них – Ідріс Ельба, Крістен Стюарт, Пенелопа Крус, Бенедикт Камбербетч та інші.

Нагадаємо, нещодавно Ніколь Кідман зізналася, що не закінчила школу, а також назвала свою небезпечну роль.