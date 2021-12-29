Ніколь Кідман назвала свою найнебезпечнішу роль

За словами Кідман, до подібних ролей потрібно ставитись з обережністю.

Оскароносна австралійська акторка Ніколь Кідман, яка є у свої 54 роки є однією з найуспішніших і найзатребуваніших акторок Голлівуду, зізналася, що в її кар'єрі була роль, справжню небезпеку якої вона усвідомила через багато років, пише Harper's Bazaar.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Йдеться про персонажа Вірджинії Вулф, англійської письменниці, яку Ніколь зіграла у фільмі 2002 року "Годинник". За цю роботу Кідман отримала "Оскар" як "Найкраща акторка", проте втілення на екрані жінки, яка страждає на серйозні розлади психічного здоров'я і наклала на себе руки, не пройшло для австралійки безслідно.

У шоу This Cultural Life на радіо BBC 4 знаменитість зізналася, що після закінчення зйомок картини вона втратила контакт із власним тілом та впала в депресію. За словами Ніколь Кідман, у період роботи над стрічкою вона відчувала проблеми з ментальним здоров'ям і щосили намагалася впоратися з ними, але роль психічно неврівноваженої людини лише посилила її особисті проблеми.

[ + – ] Роль Вірджинії Вульф принесла Ніколь Кідман "Оскар"

"Я була відсторонена, пригнічена, відчувала, що я не у своєму тілі. Знімаючи фінальну сцену, я просто поклала каміння в кишені і увійшла в річку. Напевно, мені варто було б більше замислюватися про небезпеку", — зазначила вона. Що стало причиною пригніченого стану, Ніколь не стала розповідати, лише підкреслила, що депресія може спіткати людину будь-коли.

Кідман зізналася, що тільки через багато років зрозуміла: до таких ролей треба ставитись дуже обережно.

Наразі актриса залучена в серіалі "Рев", де грає головну роль і виступає продюсером. Він заснований на збірнику з 30 оповідань Сесілії Ахерн 2018 року. Кідман натякнула, що не проти повернутися на підмостки театру, і зараз "трохи працює з кінорежисером, у якого багатий театральний досвід".

Наразі Ніколь Кідман просуває свій новий фільм "Бути Рікардо", у якому знялася разом із Хав'єром Бардемом. Акторка вже піддалася критиці через свою зовнішність, коли вийшла на червону доріжку на прем'єрі в Сіднеї з чоловіком Кітом Урбаном.

Раніше в одному з інтерв'ю вона розповіла, як чоловік ставиться до її зйомок у сценах з оголенням.