Николь Кидман назвала свою самую опасную роль

По словам Кидман, к подобным ролям нужно относиться с осторожностью.

Оскароносная австралийская актриса Николь Кидман, являющаяся в свои 54 года одной из самых успешных и востребованных актрис Голливуда, призналась, что в ее карьере была роль, настоящую опасность которой она осознала спустя много лет, пишет Harper's Bazaar.

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Речь идет о персонаже Вирджинии Вулф, английской писательнице, которую Николь сыграла в фильме 2002 года "Часы". За эту работу Кидман получила "Оскар" как "Лучшая актриса", однако воплощение на экране женщины, страдающей серьезными разладами психического здоровья и покончившей жизнь самоубийством, не прошло для австралийки бесследно.

В шоу This Cultural Life на радио BBC 4 знаменитость призналась, что после окончания съемок картины она потеряла контакт с собственным телом и упала в депрессию. По словам Николь Кидман, в период работы над лентой она испытывала проблемы с ментальным здоровьем и изо всех сил пыталась справиться с ними, но роль психически неуравновешенного человека только усугубила ее личные проблемы.

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"Я была отстранена, подавлена, чувствовала, что я не в своем теле. Снимая финальную сцену, я просто положила камни в карманы и вошла в реку. Наверное, мне стоило больше задумываться об опасности", – отметила она. Что стало причиной подавленного состояния, Николь не стала распространяться, только подчеркнула, что депрессия может настигнуть человека в любое время.

Кидман призналась, что только спустя много лет поняла: к таким ролям нужно относиться очень осторожно.

Сейчас актриса задействована в сериале "Рев", где играет главную роль и выступает продюсером. Он основан на сборнике из 30 рассказов Сесилии Ахерн 2018 года. Кидман намекнула, что не против вернуться на подмостки театра, и сейчас "кое-над чем работает с кинорежиссером, у которого богатый театральный опыт".

Сейчас Николь Кидман продвигает свой новый фильм "Быть Рикардо", в котором снялась вместе с Хавьером Бардемом. Актриса уже подверглась критике из-за своей внешности, когда вышла на красную дорожку на премьере в Сиднее с мужем Китом Урбаном.

Ранее в одном из интервью она рассказала, как супруг относится к ее съемкам в сценах с обнажением.