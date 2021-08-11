"Он мало что знает": Николь Кидман рассказала, как ее муж относится к съемке обнаженных сцен

Актриса призналась, что Кит Урбан понимает специфику ее работы и просто не интересуется тем, что происходит на съемочной площадке

54-летняя актриса Николь Кидман дала откровенное интервью о своих ролях и о том, как ее муж, Кит Урбан, относится к съемкам откровенных эротических сцен. А они весьма нередки в фильмах и сериалах с участием Кидман. Об этом пишет Fox News.

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Лауреатка "Оскара" и "Эмми" замужем за кантри-певцом Китом Урбаном с 2006 года. За это время она снялась во многих фильмах и сериалах, где нередко ей приходилось обнажаться перед камерами.

[ + – ] Николь Кидман и Том Круз в фильме "С широко закрытыми глазами" Фото: Скриншот

Однако, если с первым мужем, актером Томом Крузом, Николь даже снималась вместе, вспомним, откровенный фильм "С широко закрытыми глазами", то Кит Урбан, по ее словам, даже не знает, что происходит на съемочной площадке.

Именно после съемок в фильме Стэнли Кубрика, в отношениях Кидман и Круза наступил кризис, после которого пара развелась.

"Мой муж – человек искусства, он все понимает, но он не вмешивается. Он видит фильм, или сериал уже в финале, когда они отредактированы и выходят на экраны. Он не читает никаких сценариев, он действительно не знает, что происходит на съемочной площадке, у него есть собственная карьера, которая он полностью поглощен", — рассказала актриса и отметила, что Урбан в принципе, "мало знает о том, что она делает".

[ + – ] Николь Кидман и Кит Урбан Фото: FOX News

Кидман говорила, что незаинтересованность Урбана в тонкостях ее актерской карьеры и увлечение своей собственной карьерой, очень помогает ей в работе. Как и тот факт, что он ждет ее дома с детьми после напряженных съемок.

"Вы должны постоянно копаться в глубине своего прошлого, своих желаний, своего будущего — всего. Моя работа на протяжении всей жизни — это эмоции и удержание их там, спелых и сырых. Тяжело избавиться от них и жить своей настоящей жизнью. Это как быть боксером. Когда вы выводите боксера на ринг, вы говорите: "Хорошо, вам позволено избить того человека". А после боя вы ему сообщаете: "А теперь сойди с ринга, иди по улице и никого не бей", — рассказывала актриса.

А про своего мужа Николь говорила, что он самый "сильный и добрый человек на свете".

"Мне очень повезло, что он есть в моей жизни", — рассказывала актриса.

Напомним, в одном из своих последних проектах, сериале "Маленькая большая ложь", Николь Кидман досталась сложная и тяжелая роль Селесты, с виду – счастливой жены и матери, которая, на самом деле, страдает от жестокости своего мужа.

[ + – ] Николь Кидман и Александр Скарсгард в сериале "Маленькая большая ложь" Фото: Скриншот

Его роль исполнил Александр Скарсгард, который за эту роль получил "Эмми", "Золотой глобус" и Премия Гильдии киноактеров США. Он, в свою очередь говорил, что ему было невероятно сложно исполнять роль абьюзера и только полное взаимопонимание с Николь Кидман помогло ему справиться с нагрузкой.

"Мы с Николь очень плотно общались и хорошо изучили друг друга до начала съемок – провели много времени вместе и изучали эти отношения. Нам пришлось узнать друг друга. Мы оба считали это очень важным: для того, чтобы войти в комнату и снять подобные сцены, необходимо стопроцентное доверие. Эти сцены вымотали нас физически и психологически, снимать их было очень тяжело", — рассказывал актер.