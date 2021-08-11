"Він мало що знає": Ніколь Кідман розповіла, як її чоловік ставиться до зйомки оголених сцен

Актриса зізналася, що Кіт Урбан розуміє специфіку її роботи і просто не цікавиться тим, що відбувається на знімальному майданчику

54-річна актриса Ніколь Кідман дала відверте інтерв'ю про свої ролі та про те, як її чоловік, Кіт Урбан, ставиться до зйомок відвертих еротичних сцен. А вони досить нерідкі в фільмах і серіалах за участю Кідман. Про це пише Fox News.

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Лауреатка "Оскара" й "Еммі" одружена з кантрі-співаком Кітом Урбаном із 2006 року. За цей час вона знялася в багатьох фільмах і серіалах, де нерідко їй доводилося оголюватися перед камерами.

[ + – ] Ніколь Кідман і Том Круз у фільмі "Із широко заплющеними очима" Фото: Скриншот

Однак, якщо з першим чоловіком, актором Томом Крузом, Ніколь навіть знімалася разом, згадаємо, відвертий фільм "Із широко заплющеними очима", то Кіт Урбан, за її словами, навіть не знає, що відбувається на знімальному майданчику.

Саме після зйомок у фільмі Стенлі Кубрика, у стосунках Кідман і Круза настала криза, після якої пара розлучилася.

"Мій чоловік — людина мистецтва, він все розуміє, але він не втручається. Він бачить фільм або серіал уже в фіналі, коли вони відредаговані та виходять на екрани. Він не читає ніяких сценаріїв, він дійсно не знає, що відбувається на знімальному майданчику, у нього є власна кар'єра, яка він повністю поглинений", — розповіла актриса та зазначила, що Урбан в принципі, "мало знає про те, що вона робить".

[ + – ] Ніколь Кідман і Кіт Урбан Фото: Pfizer

Кідман говорила, що незацікавленість Урбана в тонкощах її акторської кар'єри та захоплення своєю власною кар'єрою дуже допомагає їй у роботі. Як і той факт, що він чекає її вдома з дітьми після напружених зйомок.

"Ви повинні постійно копатися в глибині свого минулого, своїх бажань, свого майбутнього — всього. Моя робота протягом усього життя — це емоції й утримання їх там, стиглих і сирих. Важко позбутися від них і жити своїм справжнім життям. Це як бути боксером. Коли ви виводите боксера на ринг, ви говорите: "Добре, вам дозволено побити ту людину". А після бою ви йому повідомляєте: "А тепер зійди з рингу, йди по вулиці та нікого не бий", — розповідала актриса.

А про свого чоловіка Ніколь говорила, що він найбільш "сильний і добрий чоловік на світі".

"Мені дуже пощастило, що він є в моєму житті", — розповідала актриса.

Нагадаємо, в одному зі своїх останніх проектів, серіалі "Маленька велика брехня", Ніколь Кідман дісталася складна та важка роль Селести, на вигляд — щасливої дружини та матері, яка, насправді страждає від жорстокості свого чоловіка.

[ + – ] Ніколь Кідман і Олександр Скарсгард у сріалі "Маленька велика брехня" Фото: Скриншот

Його роль виконав Олександр Скарсгард, який за цю роль отримав "Еммі", "Золотий глобус" і Премію Гільдії кіноакторів США. Він у свою чергу говорив, що йому було неймовірно складно виконувати роль аб'юзера і тільки повне взаєморозуміння з Ніколь Кідман допомогло йому справитися з навантаженням.

"Ми з Ніколь дуже тісно спілкувалися та добре вивчили одне одного до початку зйомок — провели багато часу разом і вивчали ці стосунки. Нам довелося пізнати один одного. Ми обидва вважали це дуже важливим: для того, щоб увійти в кімнату та зняти подібні сцени, необхідна стовідсоткова довіра. Ці сцени вимотали нас фізично та психологічно, знімати їх було дуже важко", — розповідав актор.