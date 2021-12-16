В Сети агрессивно раскритиковали внешность Николь Кидман
Ранее Сара Джессика Паркер также подверглась критике хейтеров
Накануне актриса Николь Кидман вышла на красную дорожку премьеры фильма "Быть Рикардо" со своим возлюбленным Китом Урбаном в Сиднее. В картине, вдохновленной известным в США ситкомом 50-х годов "Я люблю Люси", главные роли сыграли Николь и 52-летний испанский актер Хавьер Бардем. Для этого мероприятия Кидман выбрала зеленое платье Etro, расшитое пайетками. В качестве украшений актриса выбрала бриллиантовые украшения с изумрудами.
Однако, пользователи Сети после появления Николь Кидман на красной дорожке начали обсуждать не модный образ, а постаревшее лицо и тело актрисы. Пользователи Сети отметили, что больше всего возраст 54-летней Николь выдает состояние ее рук. Некоторые комментаторы даже предположили, что актриса не пользуется солнцезащитным кремом.
Некоторые хейтеры вспомнили, также, актрису Сару Джессику Паркер, которую после появления в первых кадрах сиквела "Секса в большом городе" тоже упрекали в том, что у нее немолодой вид. Других актрис сиквела, получившего название "И просто так", также засыпали негативными комментариями после выхода первых эпизодов картины, на что актриса Кристин Дэвис, сыгравшая в "Сексе" Шарлотту Йорк, резко ответила всем хейтерам и критикам.
Ранее Фокус сообщал, что Николь Кидман на одной из премьер "Быть Рикардо" продемонстрировала очень нежный и элегантный образ "принцессы".