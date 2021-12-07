Николь Кидман в "платье принцессы" посетила премьеру фильма в Лос-Анджелесе

В таком нежном образе актриса продолжает промо-тур фильма, в котором снялась

Накануне 54-летняя австралийская и американская актриса Николь Кидман посетила премьеру фильма "Быть Рикардо" в Лос-Анджелесе, в котором она исполнила главную роль. На вечере ее сопровождал 52-летний испанский актер Хавьер Бардем, ставший коллегой Николь в вышеупомянутой картине. Перед этим "Быть Рикардо" презентовали в Нью-Йорке.

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На мероприятии актриса ошеломила публику своим нежным платьем от Armani Privé, которое подчеркнуло стройную фигуру 54-летней актрисы. На красной дорожке Николь предстала в настоящем "платье принцессы", лиф которого был украшен блестящими пайетками. Дополнил образ звезды собранный в пучок волос и красная помада. В качестве аксессуаров она выбрала утонченные серьги и колье.

[ + – ] Нежное "платье принцессы" Николь Кидман

В фильме Николь и Хавьер сыграли Люсиль Болл и Дези Арназа – персонажей культового сериала "Я люблю Люси". Это первый в истории ситком, который имел огромный успех в США в 50-х годах. Главные роли в этой картине исполнили Люсиль Болл и ее настоящий муж Дези Арназ. Поэтому фильм "Быть Рикардо" основан на реальных событиях.

[ + – ] Трейлер к фильму "Быть Рикардо"

Напомним, в начале осени 2021 года Николь Кидман украсила обложку Harper's Bazaar и рассказала о своих предыдущих отношениях. В частности, о Томе Крузе, с которым она была в браке 11 лет.

Ранее Николь Кидман посетила шестую церемонию вручения премии InStyle Awards вместе с другими звездами. Для этого мероприятия актриса выбрала фиолетовое платье от Armani Privé.