Николь Кидман снялась для обложки Harper's Bazaar и рассказала о своих мужьях

54-летняя актриса весьма холодно отозвалась о Томе Крузе, за которым была замужем 11 лет

Австралийская актриса Николь Кидман стала героиней нового номера Harper's Bazaar и появилась на его обложке в образе себя самой, но в самом начале своей карьеры, когда она еще не успела распрямить кудрявые рыжие волосы в угоду голливудским стандартам, и предпочитала богемный стиль в одежде. Об этом пишет Harper's Bazaar.

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Актриса, которая недавно снялась в драматическом сериале "Девять совсем незнакомых людей" по роману Лианы Мориарти, дала откровенное интервью о двух своих браках. Ведь, напомним, с 1990-го по 2001-й она была замужем за актером Томом Крузом, с которым познакомилась на съемках фильма "Дни грома".

[ + – ] Обложка нового номера Harper's Bazaar Фото: Harper's Bazaar

А сейчас актриса замужем за певцом Китом Урбаном, с которым они поженились в 2006 году.

Фото: Harper's Bazaar Фото: Harper's Bazaar

На вопрос о Томе Крузе актриса ответила холодно и кратко: "Я была молода. И хотела впечатлить его", — ответила она. Бывшие супруги много лет не общались, хоть, несомненно, и посещали одни и те же мероприятия, вроде "Оскара" и кинофестивалей.

Фото: Harper's Bazaar Фото: Harper's Bazaar

Более того, после их развода выяснилось, что Николь осталась католичкой и не меняла ее на саентологию, которую рьяно исповедует Том Круз. Оказалось, что она была против того, чтобы и их с Крузом дети: Изабелла и Коннор, воспитывались в саентологической вере.

Фото: Harper's Bazaar Фото: Harper's Bazaar

Брак с Китом Урбаном актриса обсуждала более охотно. Она рассказала, что когда они начали встречаться, то Кит поинтересовался "свободно ли ее сердце", и она ответила "да".

"Я хочу, чтобы у него была лучшая жизнь, какой он достоин, и он хочет того же и для меня. И нам нравится вместе воспитывать детей", — рассказала Кидман о своем втором браке. Напомним, у нее с Урбаном две дочери: Сандэй и Фэйт.

Фото: Harper's Bazaar Фото: Harper's Bazaar

Николь отметила в интервью, что ее союз с Китом Урбаном основан на любви и взаимоуважении. Однако, когда они познакомились, то она была уверена, что не интересует его. Кит, в свою очередь, позже рассказывал, что просто был поражен и немного напуган, а потому не решался заговорить с Николь и пригласить ее на свидание. Помогли ему сделать первый шаг их общие знакомые.