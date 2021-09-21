Ніколь Кідман знялася для обкладинки Harper's Bazaar і розповіла про своїх чоловіків

54-річна акторка дуже холодно відгукнулася про Тома Круза, з яким була одружена 11 років.

Австралійська акторка Ніколь Кідман стала героїнею нового номера Harper's Bazaar і з'явилася на його обкладинці в образі себе самої, але на самому початку своєї кар'єри, коли вона ще не встигла розпрямити кучеряве руде волосся на догоду голлівудським стандартам, і надавала перевагу богемному стилю в одязі. Про це пише Harper's Bazaar.

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Акторка, яка нещодавно знялася в драматичному серіалі "Дев'ять зовсім незнайомих людей" за романом Ліани Моріарті, дала відверте інтерв'ю про два свої шлюби. Адже, нагадаємо, з 1990-го по 2001-й вона була одружена з актором Томом Крузом, з яким познайомилася на зйомках фільму "Дні грому".

[ + – ] Обкладинка нового номера Harper's Bazaar Фото: Harper's Bazaar

А зараз акторка заміжня зі співаком Кітом Урбаном, з яким вони одружилися в 2006 році.

Фото: Harper's Bazaar Фото: Harper's Bazaar

На питання про Тома Круза акторка відповіла холодно і коротко: "Я була молода. І хотіла вразити його", — відповіла вона. Колишнє подружжя багато років не спілкувалися, хоч, без сумніву, і відвідували одні й ті ж заходи, на кшталт "Оскара" та кінофестивалів.

Фото: Harper's Bazaar Фото: Harper's Bazaar

Більш того, після їхнього розлучення з'ясувалося, що Ніколь залишилася католичкою і не змінювала її на саєнтологію, яку завзято сповідує Том Круз. З'ясувалося, що вона була проти того, щоб і їхні з Крузом діти: Ізабелла і Коннор, виховувалися в саєнтологічній вірі.

Фото: Harper's Bazaar Фото: Harper's Bazaar

Шлюб із Кітом Урбаном акторка обговорювала більш охоче. Вона розповіла, що коли вони почали зустрічатися, то Кіт поцікавився чи "вільне її серце", і вона відповіла "так".

"Я хочу, щоб у нього було краще життя, якого він гідний, і він хоче того ж і для мене. І нам подобається разом виховувати дітей", — розповіла Кідман про свій другий шлюб. Нагадаємо, у неї з Урбаном дві дочки: Сандей і Фейт.

Фото: Harper's Bazaar Фото: Harper's Bazaar

Ніколь зазначила в інтерв'ю, що її союз із Кітом Урбаном заснований на любові та взаємоповазі. Однак, коли вони познайомилися, то вона була впевнена, що не цікавить його. Кіт, зі свого боку, пізніше розповідав, що просто був вражений і трохи наляканий, а тому не наважувався заговорити з Ніколь і запросити її на побачення. Допомогли йому зробити перший крок їхні спільні знайомі.