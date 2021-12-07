Ніколь Кідман у "сукні принцеси" відвідала прем'єру фільму в Лос-Анджелесі
У такому ніжному образі акторка продовжує промотур фільму, у якому знялася
Напередодні 54-річна австралійська та американська акторка Ніколь Кідман відвідала прем'єру фільму "Бути Рікардо" в Лос-Анджелесі, у якому вона виконала головну роль. На вечорі її супроводжував 52-річний іспанський актор Хав'єр Бардем, який став колегою Ніколь у згаданій вище картині. Перед цим "Бути Рікардо" презентували в Нью-Йорку.
На заході акторка приголомшила публіку своєю дуже ніжною сукнею від Armani Privé, яка підкреслила хорошу фігуру 54-річної акторки. На червоній доріжці Ніколь постала в справжній "сукні принцеси", ліф якої був прикрашений блискучими паєтками. Доповнив образ зірки зібраний пучок волосся та яскрава червона помада. Як аксесуари вона обрала ніжні сережки та кольє.
У фільмі Ніколь та Хав'єр зіграли Люсіль Болл та Дезі Арназа — персонажів культового серіалу "Я люблю Люсі". Це перший в історії ситком, який мав шалений успіх у США в 50-х роках. Головні ролі в цій картині виконали Люсіль Болл та її справжній чоловік Дезі Арназ. Тому фільм "Бути Рікардо" заснований на реальних подіях.
Нагадаємо, на початку осені 2021 року Ніколь Кідман прикрасила обкладинку Harper's Bazaar та розповіла про свої попередні стосунки. Зокрема про Тома Круза, з яким вона була в шлюбі 11 років.
Раніше Ніколь Кідман відвідала шосту церемонію вручення премії InStyle Awards разом з іншими зірками. Для цього заходу акторка обрала фіолетову сукню від Armani Privé.