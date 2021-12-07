Ніколь Кідман у "сукні принцеси" відвідала прем'єру фільму в Лос-Анджелесі

У такому ніжному образі акторка продовжує промотур фільму, у якому знялася

Напередодні 54-річна австралійська та американська акторка Ніколь Кідман відвідала прем'єру фільму "Бути Рікардо" в Лос-Анджелесі, у якому вона виконала головну роль. На вечорі її супроводжував 52-річний іспанський актор Хав'єр Бардем, який став колегою Ніколь у згаданій вище картині. Перед цим "Бути Рікардо" презентували в Нью-Йорку.

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На заході акторка приголомшила публіку своєю дуже ніжною сукнею від Armani Privé, яка підкреслила хорошу фігуру 54-річної акторки. На червоній доріжці Ніколь постала в справжній "сукні принцеси", ліф якої був прикрашений блискучими паєтками. Доповнив образ зірки зібраний пучок волосся та яскрава червона помада. Як аксесуари вона обрала ніжні сережки та кольє.

[ + – ] Ніжна "сукня принцеси" Ніколь Кідман

У фільмі Ніколь та Хав'єр зіграли Люсіль Болл та Дезі Арназа — персонажів культового серіалу "Я люблю Люсі". Це перший в історії ситком, який мав шалений успіх у США в 50-х роках. Головні ролі в цій картині виконали Люсіль Болл та її справжній чоловік Дезі Арназ. Тому фільм "Бути Рікардо" заснований на реальних подіях.

[ + – ] Трейлер фільму "Бути Рікардо"

Нагадаємо, на початку осені 2021 року Ніколь Кідман прикрасила обкладинку Harper's Bazaar та розповіла про свої попередні стосунки. Зокрема про Тома Круза, з яким вона була в шлюбі 11 років.

Раніше Ніколь Кідман відвідала шосту церемонію вручення премії InStyle Awards разом з іншими зірками. Для цього заходу акторка обрала фіолетову сукню від Armani Privé.