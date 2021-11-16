Ель Феннінг, Ніколь Кідман та Кайя Гербер: найстильніші образи з церемонії InStyle Awards
Найбільш приголомшливим уже назвали вбрання Ель Феннінг з величезним ланцюгом замість ліфу.
Напередодні в Лос-Анджелесі, в Центрі Гетті відбулася шоста церемонія вручення премії InStyle Awards, на якій традиційно нагороджують найстильніших і найталановитіших селебріті, які зробили внесок у моду, індустрію краси та поп-культуру. І на захід зібралися найстильніші та найзнаменитіші. Про це пише Grazia Magazine.
Минулого року церемонію скасували через пандемію коронавірусу, тож цього року селебриті "відірвалися" за два роки відразу, обравши найоригінальніші вбрання для червоної доріжки. Найбільш незвичайним та оригінальним вбранням похвалилася зірка серіалу "Велика" Ель Феннінг.
Вона вибрала комплект від Balmain, що складається з масивного золотого ланцюга зі стразами та вузької чорної спідниці.
Ніколь Кідман з'явилася у фіолетовому вбранні Armani Prive, Різ Візерспун обрала темно-синю сукню Michael Kors, як і Кейт Гадсон, яка обрала розшитий паєтками комплект з довгої сукні та пальта.
Сінді Кроуфорд прийшла в трикотажній сукні Missoni, а її дочка Кайя Гербер – у сукні Alexander McQueen зі стразами та пір'ям.
Але головне звання "Ікона року" отримала актриса Мелісса Маккарті, зірка фільмів "Копи у спідницях" та "Шпигун". Приз у номінації The Original дістався гімнастці Сімоні Байлс. "Найкращим дизайнером" став Майкл Корс, а нагороду "Голос стилю" отримав стиліст Джейсон Болден.
Також церемонію відвідали Ніколь Кідман, Різ Візерспун, Сінді Кроуфорд із дочкою Каєю Гербер та багато інших.
"В InStyle ми вшановуємо блискучі, креативні та стильні голоси, які просувають культуру вперед", — повідомила головна редакторка InStyle Лаура Браун.