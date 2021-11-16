Ель Феннінг, Ніколь Кідман та Кайя Гербер: найстильніші образи з церемонії InStyle Awards

Найбільш приголомшливим уже назвали вбрання Ель Феннінг з величезним ланцюгом замість ліфу.

Напередодні в Лос-Анджелесі, в Центрі Гетті відбулася шоста церемонія вручення премії InStyle Awards, на якій традиційно нагороджують найстильніших і найталановитіших селебріті, які зробили внесок у моду, індустрію краси та поп-культуру. І на захід зібралися найстильніші та найзнаменитіші. Про це пише Grazia Magazine.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Минулого року церемонію скасували через пандемію коронавірусу, тож цього року селебриті "відірвалися" за два роки відразу, обравши найоригінальніші вбрання для червоної доріжки. Найбільш незвичайним та оригінальним вбранням похвалилася зірка серіалу "Велика" Ель Феннінг.

[ + – ] Ель Феннінг у Balmain Фото: Getty Images [ + – ] Ніколь Кідман в Armani Prive Фото: Getty Images

Вона вибрала комплект від Balmain, що складається з масивного золотого ланцюга зі стразами та вузької чорної спідниці.

[ + – ] Різ Візерспун у Michael Kors Фото: Getty Images [ + – ] Кейт Гадсон у Michael Kors Фото: Getty Images

Ніколь Кідман з'явилася у фіолетовому вбранні Armani Prive, Різ Візерспун обрала темно-синю сукню Michael Kors, як і Кейт Гадсон, яка обрала розшитий паєтками комплект з довгої сукні та пальта.

[ + – ] Сінді Кроуфорд та Кайя Гербер Фото: Getty Images [ + – ] Меліса Маккарті Фото: Getty Images

Сінді Кроуфорд прийшла в трикотажній сукні Missoni, а її дочка Кайя Гербер – у сукні Alexander McQueen зі стразами та пір'ям.

Але головне звання "Ікона року" отримала актриса Мелісса Маккарті, зірка фільмів "Копи у спідницях" та "Шпигун". Приз у номінації The Original дістався гімнастці Сімоні Байлс. "Найкращим дизайнером" став Майкл Корс, а нагороду "Голос стилю" отримав стиліст Джейсон Болден.

[ + – ] Церемонія вручення премії InStyle Awards

Також церемонію відвідали Ніколь Кідман, Різ Візерспун, Сінді Кроуфорд із дочкою Каєю Гербер та багато інших.

"В InStyle ми вшановуємо блискучі, креативні та стильні голоси, які просувають культуру вперед", — повідомила головна редакторка InStyle Лаура Браун.