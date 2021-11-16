Эль Фаннинг, Николь Кидман и Кайя Гербер: самые стильные образы с церемонии InStyle Awards

Самым впечатляющим уже назвали наряд Эль Фаннинг с огромной цепью в качестве лифа

Накануне в Лос-Анджелесе, в Центре Гетти состоялась шестая церемония вручения премии InStyle Awards, на которой традиционно награждают самых стильных и талантливых селебрити, которые внесли вклад в моду, индустрию красоты и поп-культуру. И на мероприятие собрались самые стильные и знаменитые. Об этом пишет Grazia Magazine.

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В прошлом году церемонию отменили из-за пандемии коронавируса, так что в этом году селебрити "оторвались" за два года сразу, выбрав самые оригинальные наряды для красной дорожки. Самым необычным и оригинальным нарядом похвасталась звезда сериала "Великая" Эль Фаннинг.

[ + – ] Эль Фаннинг в Balmain Фото: Getty Images [ + – ] Николь Кидман в Armani Prive Фото: Getty Images

Она выбрала комплект от Balmain, состоящий из массивной золотой цепи со стразами и узкой черной юбки.

[ + – ] Риз Уизерспун в Michael Kors Фото: Getty Images [ + – ] Кейт Хадсон в Michael Kors Фото: Getty Images

Николь Кидман появилась в фиолетовом наряде Armani Prive, Риз Уизерспун выбрала темно-синее платье Michael Kors, как и Кейт Хадсон, которая выбрала расшитый пайетками комплект из длинного платья и пальто.

[ + – ] Синди Кроуфорд и Кайя Гербер Фото: Getty Images [ + – ] Мелисса Маккарти Фото: Getty Images

Синди Кроуфорд пришла в трикотажном платье Missoni, а ее дочь Кайя Гербер – в платье Alexander McQueen со стразами и перьями.

Но главное звание "Икона года" получила актриса Мелисса Маккарти, звезда фильмов "Копы в юбках" и "Шпион". Приз в номинации The Original достался гимнастке Симоне Байлз. "Лучшим дизайнером" стал Майкл Корс, а награду "Голос стиля" получил стилист Джейсон Болден.

[ + – ] Церемония вручения премии InStyle Awards

Также церемонию посетили Николь Кидман, Риз Уизерспун, Синди Кроуфорд с дочерью Кайей Гербер и многие другие.

"В InStyle мы чествуем блестящие, креативные и стильные голоса, которые продвигают культуру вперед", — сообщила главный редактор InStyle Лаура Браун.