У мережі агресивно розкритикували зовнішність Ніколь Кідман

Раніше Сара Джессіка Паркер також піддалася критиці хейтерів

Напередодні акторка Ніколь Кідман вийшла на червону доріжку прем'єри фільму "Бути Рікардо" зі своїм коханим Кітом Урбаном у Сіднеї. У картині, натхненній відомим у США ситкомом 50-х років "Я люблю Люсі", головні ролі зіграли Ніколь та 52-річний іспанський актор Хав'єр Бардем. Для цього заходу Кідман обрала зелену сукню Etro, розшиту паєтками. Як аксесуари акторка обрала діамантові прикраси зі смарагдами.

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[ + – ] Трейлери фільму "Бути Рікардо"

Однак, користувачі мережі після появи Ніколь Кідман на червоній доріжці почали обговорювати не модний образ, а старе обличчя та тіло акторки. Користувачі мережі зазначили, що найбільше вік 54-річної Ніколь видає стан її рук. Деякі коментатори навіть припустили, що акторка не користується сонцезахисним кремом.

[ + – ] Ніколь Кідман у Сіднеї на прем'єрі "Бути Рікардо"

Деякі хейтери згадали також актрису Сару Джессіку Паркер, якій після появи в перших кадрах сиквелу "Сексу у великому місті" теж дорікали в тому, що в неї немолодий вигляд. Інших акторок сиквелу, який отримав назву "І просто так", також засипали негативними коментарями після виходу перших епізодів картини, на що акторка Крістін Девіс, яка зіграла в "Сексі" Шарлотту Йорк, різко відповіла всім хейтерам та критикам.

Раніше Фокус повідомляв, що Ніколь Кідман на одній із прем'єр "Бути Рікардо" продемонструвала дуже ніжний та елегантний образ "принцеси".