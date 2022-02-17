54-летняя Николь Кидман в ультракоротких топе и юбке появилась на обложке Vanity Fair

Николь призналась, что не раз обманывала свой организм ради максимального перевоплощения в героиню очередного фильма. Это не прошло без последствий.

Оскароносная австралийская актриса Николь Кидман украсила обложку свежего номера издания Vanity Fair, представ в очень эффектном образе.

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Знаменитость позировала фотографам Маурицио Каттелану и Пьерпаоло Феррари в коротком топе и не менее короткой юбке, демонстрируя идеальную фигуру и плоский живот. Образ дополняют высокие серые носки и коричнево-белые слингбэки на невысоком каблуке.

Николь стоит на воротах сада, олицетворяющего собой Голливуд, а за ней видны цветы и много зелени.

В этом образе Кидман куда больше похожа на ученицу старшей школы, нежели на достойную жену и мать двоих детей. Однако эта фотосессия – часть ее работы, требующей умения безоговорочно перевоплощаться в любой образ.

[ + – ] Николь Кидман в образе старшеклассницы Фото: Vanity Fair

Также журнал разместил видео, в котором Николь, в пятый раз номинированная в этом году на "Оскар" за роль Люси Болл в сериале "Быть Рикардо", открывает "ворота в Голливуд" золотым ключом.

В интервью изданию Николь рассказала о том, что когда играла свои самые известные роли, включая Вирджинию Вульф ("Часы"), Марту Геллхорн ("Хемингуэй и Геллхорн"), Дайан Арбус ("Мех"), Грейс Келли ("Грейс из Монако") и Гретхен Карлсон ("Бомба"), то настолько вживалась в них, что буквально подстраивалась под них своим телом. Обман иммунной системы и попытки заставить организм поверить, что все проблемы реальны, дали свои плоды. Например, после съемок в сериале "Большая маленькая ложь", где, по сюжету, ее героиня страдала от жестокого обращения, Николь заболела.

"Части тела часто не знают, в чем разница" между ролью и реальной жизнью. Однако со временем я начала понимать немного больше, чтобы заботиться о себе", – отметила она.

Кидман призналась, что считает себя характерной актрисой и использует свою силу не только на экране.

После запуска продюсерской компании Blossom Films более 10 лет назад с Пером Саари (они продюсировали "Кроличью нору", "Большую маленькую ложь", "Отмену" и "Девять идеальных незнакомцев"), Николь взяла на себя обязательство говорить о создании новых возможностей женщинами для женщин и действительно двигаться в этом направлении.

После почти 40 лет в профессии и съемках в более 80 кино- и телепроектах, Кидман признается:

"Вся моя жизнь состоит в том, чтобы оставаться в этом месте смирения, потому что вы либо находитесь в месте смирения, либо движетесь к нему. Я до сих пор подхожу к актерскому мастерству так, как будто я только что закончила театральную школу. Это действительно странно. Не то чтобы я выбирала это. Это то, что есть. И когда это исчезнет, мне станет нечего делать в профессии".

По ее словам, в этом с ней солидарен супруг, кантри-музыкант и лауреат "Грэмми" Кит Урбан.

Всего 28 номер Vanity Fair вышел с восемью вариантами обложек, на каждой из которых представлен один номинант на "Оскар". Среди них – Идрис Эльба, Кристен Стюарт, Пенелопа Крус, Бенедикт Камбербэтч и другие.

Напомним, недавно Николь Кидман призналась, что не закончила школу., а также назвала свою самую опасную роль.