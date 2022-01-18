Николь Кидман призналась, что не закончила школу

Николь Кидман бросила школу, чтобы заработать деньги на лечение тяжелобольной матери, а когда та поправилась, начинающая актриса уже начала покорять кинематограф.

Оскароносная австралийская актриса Николь Кидман рассказала, что не закончила среднюю школу. Это неожиданное признание прозвучало в интервью радиоведущему KIIS FM Кайлу Сандилендсу.

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По словам одной из самых признанных звезд Голливуда, она пошла работать билетершей в сиднейском Capitol Theater, а также успела попробовать себя массажисткой и няней. Все для того, чтобы помочь матери, которая страдала от тяжелой болезни.

После того как мама будущей звезды прошла реабилитацию, Николь начала активно ходить на кастинги и очень быстро привлекла к себе внимание. Она получила несколько выгодных предложений, и о том, чтобы вернуться в школу, уже не могло быть и речи. Первую роль, сделавшую ее знаменитой, она сыграла в фильме "Рождество в лесу".

Когда ведущий спросил Николь, мог ли бы, например, он стать актером, не имея профильного образования, знаменитость ответила:

"У меня нет того, что нужно, чтобы стать актером. У меня нет мозгов, я даже 10-го класса не закончила, я не могу всю эту чушь принимать". Под чушью она имела в виду заучивание диалогов в сценарии.

Более того, как выяснилось в ходе дальнейшей беседы, муж Николь тоже не закончил школу.

[ + – ] Николь Кидман

"Я не думаю, что Кит закончил 10-й класс. Но мы не должны выставлять это напоказ, это не очень хорошая реклама", – сказала она, посмеиваясь.

Николь училась в средней школе для девочек Северного Сиднея, где познакомилась с актрисой Наоми Уоттс. Говоря о своей связи с Николь, Наоми признавалась, что они через многое прошли вместе за значительный промежуток времени", что крепко связало их.

"У нас есть сильное уважение и любовь друг к другу", – подчеркнула она.

Напомним, Николь Кидман и Кит Урбан воспитывают двоих детей, лица которых актриса скрывает. Недавно она оказалась под прицелом хейтеров, которые раскритиковали ее внешность из-за пластики.