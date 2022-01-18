Ніколь Кідман зізналася, що не закінчила школу

Ніколь Кідман покинула школу, щоб заробити гроші на лікування тяжкохворої матері, а коли та погладшала, акторка-початківиця вже почала підкорювати кінематограф.

Оскароносна австралійська акторка Ніколь Кідман розповіла, що не закінчила середню школу. Це несподіване зізнання прозвучало в інтерв'ю радіоведучому KIIS FM Кайлу Санділендсу.

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За словами однієї з найвизнаніших зірок Голлівуду, вона пішла працювати білетеркою в сіднейський Capitol Theater, а також встигла спробувати себе масажисткою і нянею. Усе для того, щоб допомогти матері, яка страждала від тяжкої хвороби.

Після того як мати майбутньої зірки пройшла реабілітацію, Ніколь почала активно ходити на кастинги і дуже швидко привернула до себе увагу. Вона отримала кілька вигідних пропозицій, і про те, щоб повернутися до школи, уже не могло бути й мови. Першу роль, яка зробила її знаменитою, вона зіграла у фільмі "Різдво в лісі".

Коли ведучий запитав Ніколь, чи міг би, наприклад, стати актором, не маючи профільної освіти, знаменитість відповіла:

"У мене немає того, що потрібно, щоб стати актором. У мене немає мізків, я навіть 10-го класу не закінчила, я не можу всю цю нісенітницю сприймати". Під нісенітницею вона мала на увазі заучування діалогів у сценарії.

Більше того, як з'ясувалося під час подальшої бесіди, чоловік Ніколь теж не закінчив школу.

[ + – ] Ніколь Кідман

"Я не думаю, що Кіт закінчив 10-й клас. Але ми не повинні виставляти це напоказ, це не дуже хороша реклама", — сказала вона, сміючись.

Ніколь навчалася у середній школі для дівчаток Північного Сіднею, де познайомилася з акторкою Наомі Воттс. Говорячи про свій зв'язок із Ніколь, Наомі зізнавалася, що вони через багато пройшли разом за значний проміжок часу, що міцно пов'язало їх.

"У нас є сильна повага та любов одне до одної", — наголосила вона.

Нагадаємо, Ніколь Кідман і Кіт Урбан виховують двох дітей, обличчя яких акторка приховує. Нещодавно вона опинилася під прицілом хейтерів, які розкритикували її зовнішність через пластику.