"Образ ужасен". В Сети раскритиковали новую съемку Николь Кидман

Накануне актриса снялась в довольно откровенной фотосессии.

54-летняя австралийская и американская актриса Николь Кидман снялась в фотосессии для голливудского глянца Vanity Fair и украсила обложку нового выпуска. Однако пользователи Сети не оценили работу стилистов, работавших над образом знаменитости для съемки. Об этом пишет Page Six.

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На страницах журнала актриса появилась в сером ультракоротком топе и мини-юбке от Miu Miu на фоне голливудских холмов. Лук дополнили высокие серые носки и коричнево-белые слингбеки на невысоких каблуках.

[ + – ] Николь Кидман на обложке Vanity Fair

Тем не менее, ряд пользователей Сети негативно оценили свежую съемку и откровенный образ Николь Кидман. "Почему на ней ничего нет?", "54-летняя школьница", "Николь прекрасна, но этот образ ужасен", "Вам нужен новый стилист" — комментировали снимки недовольные поклонники Кидман.

[ + – ] Николь Кидман в картине "Быть Рикардо"

Ранее Фокус писал об откровенной съемке в пятый раз номинированной на "Оскар" за роль в фильме "Быть Рикардо" Николь Кидман.

Напомним, 56-летняя актриса Брук Шилдс снялась топлес для рекламного кампейна американского бренда джинсов.