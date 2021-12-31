Ніколь Кідман назвала "сексистським" питання про свого колишнього чоловіка Тома Круза

Ніколь Кідман з Томом Крузом були у шлюбі з 1990 по 2001 роки.

54-річна австралійська та американська акторка Ніколь Кідман у новому інтерв’ю Guardian, присвяченому своєму останньому фільм "Бути Рікардо", розкритикувала журналіста за питання про свого колишнього чоловіка Тома Круза і назвала це питання "сексистським".

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У розмові акторка розповіла про образ Люсіль Болл, чий шлюб з Арназом через понад два десятиліття розірвався. Адже у фільмі "Бути Рікардо" Ніколь Кідман та її колега актор Хав'єр Бардем зіграли Люсіль Болл та Дезі Арназа — персонажів знаменитого серіалу "Я люблю Люсі". Це перший в історії ситком, який був дуже популярний у США в 50-х роках. Головні ролі в цьому серіалі виконали Люсіль Болл та її справжній чоловік Дезі Арназ. Тому картина 2021-го "Бути Рікардо" заснована на реальних подіях.

"Ви не можете змусити людей поводитися так, як ви хочете, і іноді ви закохуєтеся в когось, хто не буде людиною, з якою ви проведете залишок свого життя", — зазначила Ніколь, додавши, що це прекрасно, коли після розриву залишилося щось творче та прекрасне, тема для наступних картин через роки.

У відповідь журналіст запитав, чи мала на увазі під цим порівнянням зірка "Великої маленької брехні" свій 11-річний шлюб з 59-річним американським актором Томом Крузом у 90-х. Зазначимо, що в них є 29-річна донька Ізабелла та 26-річний син Коннор.

[ + – ] Ніколь Кідман і Том Круз були у шлюбі з 1990-го по 2001-й роки.

"О, Боже, ні. Абсолютно ні. Чесно кажучи, це було так давно…" — відповіла Кідман, сильно розгнівавшись через таке питання.

"І я б попросила, щоб ви так не робили. Мені це здається майже сексистським, тому що я не впевнена, що хтось запитав би це чоловіка", – сказала вона.

Зазначимо, що наразі Ніколь Кідман одружена з 54-річним австралійським кантрі-співаком Кітом Урбаном з 2006 року. Подружжя виховує 13-річну доньку Сандей та 11-річну Фейт.

Раніше Фокус повідомляв, що Ніколь Кідман з'явилася на прем'єрі "Бути Рікардо" у "сукні принцеси".

Нагадаємо, Ніколь Кідман назвала роль, яка могла зруйнувати її життя.