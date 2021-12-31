Николь Кидман назвала "сексистским" вопрос о своем бывшем муже Томе Крузе

Николь Кидман с Томом Крузом были в браке с 1990 по 2001 годы.

54-летняя австралийская и американская актриса Николь Кидман в новом интервью Guardian, посвященном своему последнему фильму "Быть Рикардо", раскритиковала журналиста за вопрос о своем бывшем муже Томе Крузе и назвала этот вопрос "сексистским".

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В разговоре актриса рассказала об образе Люсиль Болл, чей брак с Арназом спустя более двух десятилетий закончился. Ведь в фильме "Быть Рикардо" Николь Кидман и ее коллега актер Хавьер Бардем сыграли Люсиль Болл и Дези Арназа — персонажей знаменитого сериала "Я люблю Люси". Это первый в истории ситком, который был очень популярен в США в 50-х годах. Главные роли в этом сериале исполнили Люсиль Болл и ее настоящий муж Дези Арназ. Поэтому картина 2021-го "Быть Рикардо" основана на реальных событиях.

"Вы не можете заставить людей вести себя так, как вы хотите, и иногда вы влюбляетесь в кого-то, кто не будет человеком, с которым вы проведете остаток своей жизни", — отметила Николь, добавив, что это прекрасно, когда после разрыва остается что-то творческое и прекрасное, тема для следующих картин через годы.

В ответ журналист спросил, имела ли в виду под этим сравнением звезда "Большой маленькой лжи" свой 11-летний брак с 59-летним американским актером Томом Крузом в 90-х. Отметим, что у них есть 29-летняя дочь Изабелла и 26-летний сын Коннор.

[ + – ] Николь Кидман и Том Круз были в браке с 1990 по 2001 годы.

"О, Боже, нет. Совершенно нет. Честно говоря, это было так давно…" — ответила Кидман, сильно разгневавшись из-за такого вопроса.

"И я бы попросила, чтобы вы так не поступали. Мне это кажется почти сексистским, потому что я не уверена, что кто-то спросил бы о таком мужчину", – сказала она.

Отметим, что в настоящее время Николь Кидман замужем за 54-летним австралийским кантри-певцом Китом Урбаном с 2006 года. Супруги воспитывают 13-летнюю дочь Сандей и 11-летнюю Фэйт.

Ранее Фокус сообщал, что Николь Кидман появилась на премьере "Быть Рикардо" в "платье принцессы".

Напомним, Николь Кидман назвала роль, которая могла разрушить ее жизнь.