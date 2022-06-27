Николь Кидман показала архивный кадр своей свадьбы (фото)
В 2022 Николь Кидман и Кит Урбан празднуют 16-ю годовщину жизни в браке.
55-летняя австралийская актриса и певица Николь Кидман поделилась архивным фото со свадьбы на своей Instagram-странице с 8,4 млн подписчиков.
Знаменитость показала трогательный момент со своим мужем Китом Урбаном в 2006 году, когда он зажигает свечу единства во время традиционной католической церемонии в часовне.
"Сладкие 16. Помню, как будто это было вчера. Навсегда", — подписала архивное фото актриса.
Подписчики Кидман засыпали ее приветствиями и комплиментами.
"Счастливой годовщины!", "Любим вас обоих", "Путешествие, которое вы разделили с нами всеми", — пишут фолловеры актрисы.
Николь Кидман и музыкант Кит Урбан познакомились в 2005 году, а год спустя сыграли свадьбу. В 2022 пара празднует 16-ю годовщину жизни в официальном браке. Супруги воспитывают 13-летнюю дочь Сандей и 11-летнюю Фейт.
До австралийского певца Николь Кидман была замужем за актером Томом Крузом почти 11 лет. Однако в 2001 голливудская пара распалась.
Напомним, Николь Кидман назвала сексистскими вопросы о своем бывшем муже Томе Крузе.
Также Фокус писал о критике недавней фотосессии 55-летней Николь Кидман. Актриса снялась в образе школьницы, что не понравилось пользователям Сети.