Николь Кидман показала архивный кадр своей свадьбы (фото)

В 2022 Николь Кидман и Кит Урбан празднуют 16-ю годовщину жизни в браке.

55-летняя австралийская актриса и певица Николь Кидман поделилась архивным фото со свадьбы на своей Instagram-странице с 8,4 млн подписчиков.

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Знаменитость показала трогательный момент со своим мужем Китом Урбаном в 2006 году, когда он зажигает свечу единства во время традиционной католической церемонии в часовне.

"Сладкие 16. Помню, как будто это было вчера. Навсегда", — подписала архивное фото актриса.

[ + – ] Николь Кидман в день своей свадьбы

Подписчики Кидман засыпали ее приветствиями и комплиментами.

"Счастливой годовщины!", "Любим вас обоих", "Путешествие, которое вы разделили с нами всеми", — пишут фолловеры актрисы.

Николь Кидман и музыкант Кит Урбан познакомились в 2005 году, а год спустя сыграли свадьбу. В 2022 пара празднует 16-ю годовщину жизни в официальном браке. Супруги воспитывают 13-летнюю дочь Сандей и 11-летнюю Фейт.

До австралийского певца Николь Кидман была замужем за актером Томом Крузом почти 11 лет. Однако в 2001 голливудская пара распалась.

Напомним, Николь Кидман назвала сексистскими вопросы о своем бывшем муже Томе Крузе.

Также Фокус писал о критике недавней фотосессии 55-летней Николь Кидман. Актриса снялась в образе школьницы, что не понравилось пользователям Сети.