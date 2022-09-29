Голограмма певицы Шер открыла показ Balmain

А закрыла показ сама певица, выйдя на подиум в обтягивающем боди

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76-летняя поп-икона Шер стала главной звездой нового шоу Balmain и креативного директора дома моды Оливье Рустена. Об этом пишет Vogue.

"Мы все видели изменение климата этим летом. Мы все видели пожары по всему миру. И возвращаться с показом в сентябре, думая о том, будут ли наши брюки с высокой или низкой талией, мне это кажется немного бесполезным", — заявил Оливье перед показом.

[ + – ] Шоу Balmain

И продемонстрировал платья, напоминающие панно из макраме, наряды с принтами классических произведений искусства и платья, украшенные принтами в виде языков пламени.

Украшения и сумочки напоминали средневековые модели солнечной системы, а обувь намекает, на то, что в следующем году в моде будет платформа и нарочито грубый дизайн. Так, будто бы обувь создали из подручных средств.

Самым большим сюрпризом шоу стала 76-летняя певица Шер, появившаяся в начале в виде огромной голограммы, а потом и в финале, когда она вышла на подиум к Оливье Рустену.

[ + – ] Шер на показе Balmain

Образ Рустена на показе уже назвали образом "самурая-мессии". Он старался создать экологичную коллекцию, используя бумагу, сухие банановые листья и лозу.

"У меня есть друзья, которые говорят мне, что не хотят иметь детей, потому что не знают, каким будет мир завтра. И дело уже не в наличии вкуса и в эстетике", — заявил Рустен.

На шоу были приглашены более тысячи гостей, а само оно продлилось на 15 минут дольше, нежели было запланировано. Все потому что модели не могли идти слишком быстро в узких нарядах.

Интересно, но к созданию промо коллекции приложил руку украинский дизайнер Алексей Кондаков, который прославился своими знаменитыми коллажами из классических полотен и современных фото обыденной реальности.

[ + – ] Работы Алексея Кондакова для Оливье Рустена

Ранее Кондаков создал серию NFT, которую продал, чтобы передать деньги в поддержку украинской армии.

Напомним, ранее Оливье Рустен представил свою коллекцию для Жана-Поля Готье, назвав ее "открытым письмом любви".