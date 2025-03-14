Мужчина отказался одолжить коллеге 1 доллар: он подумать не мог, что произойдет дальше

Автор истории был крайне удивлен, услышав такой ответ, учитывая, что за эти годы, когда он подвозил коллегу домой, потратил более 1500 долларов на бензин.

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Мужчина попал под шквал критики в интернете после того, как отказался одолжить коллеге 1 доллар на газировку из автомата, несмотря на то, что в течение двух лет пользовался бесплатными поездками домой. Об этом пользователь рассказал на популярном форуме в Reddit.

Он утверждает, что каждый день подвозил своего коллегу домой, преодолевая расстояние в пять миль, и никогда не просил денег за эту услугу. Однако, когда автору истории не хватило всего одного доллара для покупки напитка в автомате, тот холодно отказал одолжить мелочь.

Неожиданный ответ

"Он просто сказал: 'Используй свои собственные деньги, чувак. Я вообще не даю денег друзьям или коллегам, извини'", — говорится в посте.

Мужчина обиделся на своего коллегу Фото: Pixels

Мужчина был шокирован, услышав такой ответ, учитывая, что за эти годы, когда он подвозил коллегу домой, потратил более 1500 долларов на бензин. Разочарованный таким поведением, он сказал, что больше не будет ему помогать.

Позиция эксперта по этикету

Журналисты издания Newsweek обратились за комментарием к эксперту по этикету Джо Хейсу, которая резко осудила поведение коллеги.

"Я шокирована его эгоизмом в этой ситуации. Даже не учитывая бесплатных поездок, которые он получал в течение двух лет, он отказался одолжить коллеге доллар единоразово. Где его человеческая порядочность?" — отметила Хейс.

Она добавила, что тот грубо нарушил "золотое правило" хороших манер: "Веди себя с другими так, как бы ты хотел, чтобы они вели себя с тобой".

Эксперт не полностью одобряет действия автора поста, но поддерживает установление границ и рекомендует ему откровенно объяснить коллеге, в чем проблема.

Напомним, ранее женщина оригинально проучила своего коллегу за постоянное воровство ее обедов. Пользователи в сети поддержали идею женщины. Они не могут понять только одного — как взрослые люди доходят до такого, что откровенно и нагло забирают чужой обед.

В другой публикации мы писали, как женщина отравила беременную коллегу, чтобы предотвратить увеличение нагрузки на работе. О коварном плане стало известно после того, как жертва заметила, что ее вода приобретает странный вкус независимо от источника.