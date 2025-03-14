Чоловік відмовився позичити колезі 1 долар: він подумати не міг, що станеться далі

Автор історії був вкрай здивований, почувши таку відповідь, враховуючи, що за ці роки, коли він підвозив колегу додому, витратив понад 1500 доларів на бензин.

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Чоловік потрапив під шквал критики в інтернеті після того, як відмовився позичити колезі 1 долар на газовану воду з автомата, попри те, що протягом двох років користувався безплатними поїздками додому. Про це користувач розповів на популярному форумі у Reddit.

Він стверджує, що кожного дня підвозив свого колегу додому, долаючи відстань у п'ять миль, і ніколи не просив грошей за цю послугу. Однак, коли автору історії забракло лише одного долара для придбання напою в автоматі, той холодно відмовив позичити дріб’язок.

Несподівана відповідь

"Він просто сказав: 'Використовуй свої власні гроші, чуваче. Я взагалі не даю грошей друзям або колегам, вибач'", — йдеться в дописі.

Чоловік образився на свого колегу Фото: Pixels

Чоловік був шокований, почувши таку відповідь, враховуючи, що за ці роки, коли він підвозив колегу додому, витратив понад 1500 доларів на бензин. Розчарований такою поведінкою, він сказав, що більше не буде йому допомагати.

Позиція експертки з етикету

Журналісти видання Newsweek звернулися за коментарем до експертки з етикету Джо Хейса, яка різко засудила поведінку колеги.

"Я шокована його егоїзмом в цій ситуації. Навіть не враховуючи безплатних поїздок, які він отримував протягом двох років, він відмовився позичити колезі долар одноразово. Де його людська порядність?" — зазначила Хейс.

Вона додала, що той грубо порушив "золоте правило" хороших манер: "Поводься з іншими так, як би ти хотів, щоб вони поводилися з тобою".

Експертка не повністю схвалює дії автора допису у відповідь, але підтримує встановлення кордонів і рекомендує йому відверто пояснити колезі, в чому полягає проблема.

Нагадаємо, раніше жінка оригінально провчила свого колегу за постійну крадіжку її обідів. Користувачі в мережі підтримали ідею жінки. Вони не можуть зрозуміти тільки одного — як дорослі люди доходять до такого, що відверто і нахабно забирають чужий обід.

В іншій публікації ми писали, як жінка отруїла вагітну колегу, щоб запобігти збільшенню навантаження на роботі. Про підступний план стало відомо після того, як жертва помітила, що її вода набуває дивного смаку незалежно від джерела.