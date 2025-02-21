"Моя спадщина": колеги не були готові до того, що зробить жінка в останній робочий день (фото)

Співробітники компанії почали сміятися, побачивши жарт колеги, й активно діляться у мережі скриншотами її несподіваного прощального образу.

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28-річна Александра Дай із США, яка працювала артдиректоркою у рекламному агентстві, у свій останній робочий день вирішила зробити несподіваний жест, щоб запам’ятатися колегам. Жінка змінила свою фотографію в мережі Slack на смішний колаж з німбом. Її відео, опубліковане у TikTok, стало вірусним і швидко зібрало понад 1,9 мільйона переглядів.

"Я працювала артдиректор в агентстві, що спеціалізується на соціальній рекламі, тож багато з того, що ми робили, було безглуздим та веселим. Мені завжди ставало сумно, коли фотографії людей у Slack змінювались на сірий фон, коли вони йшли — це була перша ознака, за допомогою якої ми дізнавалися, що людину звільнили", — розповідає Дай.

Прощальний образ

Жінка відредагувала свою фотографію, додавши до неї крила ангела і напис "На вічну пам'ять". В описі до відео вона зазначила не без іронії: "Це моя спадщина".

Співробітники компанії почали сміятися, побачивши жарт колеги, й активно діляться у мережі скриншотами її несподіваного прощального образу.

Жінка оновила аватарку Фото: TikTok

"Я дружила з багатьма колегами, тому було дуже гірко розлучатися з ними, але потім подумала собі: "Я ж не помираю". Так і виникла ідея залишити це фото", — додає Александра.

Реакція глядачів

Її вчинок викликав бурхливу реакцію в TikTok. Користувачі мережі поспішили поділитися своєю реакцією у коментарях, розповівши про власний досвід звільнень з роботи.

"Мій колишній колега перед звільненням зробив смайлик зі своїм обличчям у Teams";

"Одного разу змінив свій підпис в електронній пошті на "Я більше не з нами… (в корпоративному сенсі)";

"Звільнилась за власним бажанням у 2023 році, а в останній день змінила свій статус на Slack на надгробний камінь".

Пізніше авторка відреагувала на нечуваний успіх свого вірусного ролика: "Оскільки я працюю у соціальних мережах, то алгоритми TikTok завжди у моїй голові. Сподівалась, що це розвеселить людей, але не думала, що стане таким хітом. Дуже рада, що це сталося!".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 24-річну Камрін Спіну з Флориди (США), яка вирішила змінити місце роботи й потрапила в неприємну ситуацію через власну необачність, адже покладалася лише на усні домовленості й електронне листування.

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