"Мое наследство": коллеги не были готовы к тому, что сделает женщина в последний рабочий день (фото)

Сотрудники компании начали смеяться, увидев шутку коллеги, и активно делятся в сети скриншотами ее неожиданного прощального образа.

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28-летняя Александра Дай из США, которая работала арт-директором в рекламном агентстве, в свой последний рабочий день решила сделать неожиданный жест, чтобы запомниться коллегам. Женщина изменила свою фотографию в сети Slack на смешной коллаж с нимбом. Ее видео, опубликованное в TikTok, стало вирусным и быстро собрало более 1,9 миллиона просмотров.

"Я работала арт-директором в агентстве, специализирующемся на социальной рекламе, поэтому многое из того, что мы делали, было бессмысленным и веселым. Мне всегда становилось грустно, когда фотографии людей в Slack менялись на серый фон, когда они уходили — это был первый признак, с помощью которого мы узнавали, что человека уволили", — рассказывает Дай.

Прощальный образ

Женщина отредактировала свою фотографию, добавив к ней крылья ангела и надпись "На вечную память". В описании к видео она отметила не без иронии: "Это мое наследие".

Сотрудники компании начали смеяться, увидев шутку коллеги, и активно делятся в сети скриншотами ее неожиданного прощального образа.

Женщина обновила аватарку Фото: TikTok

"Я дружила со многими коллегами, поэтому было очень горько расставаться с ними, но потом подумала себе: "Я же не умираю". Так и возникла идея оставить это фото", — добавляет Александра.

Реакция зрителей

Ее поступок вызвал бурную реакцию в TikTok. Пользователи сети поспешили поделиться своей реакцией в комментариях, рассказав о собственном опыте увольнений с работы.

"Мой бывший коллега перед увольнением сделал смайлик со своим лицом в Teams";

"Однажды изменил свою подпись в электронной почте на "Я больше не с нами... (в корпоративном смысле)";

"Уволилась по собственному желанию в 2023 году, а в последний день изменила свой статус на Slack на надгробный камень".

Позже автор отреагировала на неслыханный успех своего вирусного ролика: "Поскольку я работаю в социальных сетях, то алгоритмы TikTok всегда в моей голове. Надеялась, что это развеселит людей, но не думала, что станет таким хитом. Очень рада, что это произошло!".

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