Таргарієни проти Араґорна. Найяскравіші прем'єри серіалів 2022 року (відео)

Ці картини об’єднує те, що їхні герої — чи то доброчесний качок-психопат, чи провінційна дів­чина в мегаполісі, чи алкоголічка, яка зненацька протверезіла, чи персонаж епосу вікінгів — відразу починають діяти. Чого довго неможливо дочекатися від героїв національного кінематографу за рідкісним винятком, звичайно.

Ковідна епоха перетворила короткі серіали з 8–12 серій на головний формат кіноіндустрії. Стрімінгові платформи, борючись за глядачів, роблять на нього ставки, викладаючи в мережу дедалі більше знакових картин, де змішані жанри та стилістика. Для Netflix, HBO, Hulu, Amazon, Disney+ важливо видавати з одного боку мейнстрімний продукт, а з іншого — потрібно, щоб він виглядав свіжо. Фокус підібрав найяскравіші прем’єри 2022 року, щоб ви вже зараз могли визначитись із меню.

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"Миротворець" / Peacemaker

США, 2022, бойовик, комедія, пригоди

Тема: боротьба за мир, яка каменя на камені не залишить

Прем’єра: 13 січня

Сезон: 1. Серій: 8

Канал: HBO Max

У ролях: Джон Сіна, Стів Ейджі, Роберт Патрік

Напівпародійний спін-оф (відгалуження) епопеї "Загон самогубців: Місія навиліт" (2021), серіал "Миротворець" оповідає про одного з великих суперменів зі суттєвими відхиленнями психіки. Це Крістофер Сміт, він же Миротворець — герой коміксів DC. Крістофер — дипломат-пацифіст, який не бачить іншого ефективного способу боротьби за мир у всьому світі, окрім як за допомогою насильства.

[ + – ] Серіал "Миротворець" / Peacemaker Фото: Кадр из фильма

Відхилення психічного штибу в Крістофера виникли після того, як він дізнався, що його тато був комендантом нацистського концтабору (час народження героя — 1966 рік). Батько у вигляді привида весь час переслідує сина (чи це галюцинації?) і постійно ним незадоволений. У ролі батька — актор Роберт Патрік — той самий, котрий зіграв "Термінатора-2" — той ще наставник.

[ + – ] "Миротворець" – серіал 2022 року (НВО) – трейлер

Режисер і сценарист Джеймс Ґанн досить парадоксально мислить, аби картина "зайшла" і дітям, і дорослим, як його цикл "Вартові галактики": суміш брутального гумору, битв і видовищ. Він розповів, що ідея написати сценарій "Миротворця" до нього прийшла під час карантину. "Узявшись до роботи, я так захопився, що не помітив, як образ Крістофера Сміта набув цілком реальних рис", — ділиться Ґанн.

"Як я зустріла твого тата" / How I Met Your Father

США, 2022, трагікомедія

Тема: сімейні колізії

Прем’єра: 18 січня

Сезон: 1. Серій: 10

Канал: Hulu

У ролях: Кім Кетролл, Гілларі Дафф, Кріс Лоуелл

Кім Кеттролл відмовилася зніматися в продовженні серіалу "Секс у великому місті" (пам’ятаєте там таку ненаситну кирпату блондинку Саманту?), натомість узяла участь у спін-офі популярного ситкому нульових "Як я зустрів твою маму". Вона зіграла таку собі Софі, яка ділилася зі своїм сином історією про те, як вона познайомилася з його батьком.

[ + – ] "Як я зустріла твого тата" / How I Met Your Father – серіал 2022 Фото: Кадр из фильма

Дія комедії "Як я зустріла твого тата" відбуватиметься одночасно у двох часових проміжках: у 2030-х роках і в 2021-му. Софі відправляє глядачів у 2021 рік, де вона та група її друзів — Джессі, Валентина, Чарлі, Еллен і Сід — молоді люди. Друзі перебувають у пошуках відповіді на запитання: хто вони, чого хочуть від життя та як знайти кохання в епоху мережевих додатків для знайомств. На глядачів чекає безліч подробиць особистої тематики.

[ + – ] "Як я зустріла твого тата" / How I Met Your Father – трейлер

"Позолочене століття" / The Gilded Age

США, 2022, драма

Тема: шлях нагору

Прем’єра: 24 січня

Сезон: 1. Серій: 10

Канал: HBO

У ролях: Крістін Баранскі, Синтія Ніксон, Керрі Кун, Луїза Джейкобсон

Назва запозичена із сатиричного роману Марка Твена 1873 року, де розповідається історія американських сімей, котрі мріють розбагатіти. "Позолочене століття" — іронічне переосмислення стосовно США старого "золотого століття".

Розмах картині забезпечений, оскільки її зробили творці костюмованого американсько-британського серіалу "Абатство Даунтон".

[ + – ] "Позолочене століття" / The Gilded Age — серіал HBO 2022 Фото: Кадр из фильма

Кінець ХІХ століття. Молода дівчина Маріан Брук, осиротіла дочка генерала з півдня, переїжджає в Нью-Йорк у будинок своїх заможних тітоньок-традиціоналісток. Там її втягують у боротьбу з багатими сусідами — залізничним магнатом, чия дружина намагається пробитися у вищий світ. Одна з тітоньок Маріан — Агнес ван Рійн — зарозуміла і манірна жінка, — стала спадкоємицею сімейного статку й узяла в руки управління господарством. Вона разом із племінницею рветься до еліти, конкуруючи з цинічною сусідською парою, для якої головний девіз життя — "Гроші вирішують все".

[ + – ] "Позолочене століття" (The Gilded Age, 2022) — трейлер серіалу

"Жінка в будинку навпроти дівчини у вікні" / The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window

США, 2022, детектив з елементами гумору

Тема: повернення довіри до себе

Прем’єра: 28 січня

Сезон: 1. Серій: 8

Канал: Netflix

У ролях: Крістен Белл, Майкл Ілі, Том Райлі, Мері Холланд

Акторка Крістен Белл ("Дуже погані матусі") зіграє Анну, яка полюбляє заглядати в чарку. Вона, наче героїня пісні Артура Пирожкова "Алкоголічка": "Несмотря на милое личико, алкоголичка". Як вона каже в трейлері про себе з келихом у руці: "Я розвалююся, як картковий будиночок або як піщаний на пляжі під впливом моря".

[ + – ] Серіал "Жінка в будинку навпроти дівчини у вікні" / The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window

Анна зранку заправляється, дивлячись у віконце. Але одного разу, займаючись після чергових трьохсот грамів своїм улюбленим заняттям — розгляданням вікон сусідського будинку — вона раптом побачила, як там убивають дівчину. З нудьгуючої алкоголічки вона перетворюється на важливого свідка злочину. Проблема в тому, що жінці ніхто не вірить, знаючи, що під впливом таблеток їй і не таке може примаритися.

Доведеться брати себе в руки і тверезіти: у жінки з’явився стимул довести свою правоту й допомогти знайти вбивцю.

[ + – ] "Жінка в будинку навпроти дівчини у вікні" — серіал Netflix 2022

"Річер" / Reacher

США, 2022, бойовик, детектив

Тема: найкоротший шлях — йти напролом

Сезон: 1. Серій: 8

Канал: Amazon

Прем’єра: 4 лютого 2022 року

У ролях: Алан Рітчсон, Малкольм Гудвін, Вілла Фіцджеральд

Культового силача-детектива Джека Річера тут зіграє не 170-сантиметровий (вага 70 кг) Том Круз, як це було у двох успішних повнометражних фільмах, а актор Алан Рітчсон, параметри якого відповідають герою 25 книг письменника Лі Чайлда: 192 см при центнері ваги.

[ + – ] Серіал "Річер" / Reacher Фото: Кадр из фильма

Джека Річера міг би зіграти "Залізний Арні", але ексгубернатор Каліфорнії давно не молодик. Тепер, судячи з трейлера, у фанів не залишиться шансів бути незадоволеними: у Рітчсона правильні габарити. Тому він давно засвітився в картині "Реальні хлопці" — про зірок американського футболу.

За сюжетом Джек Річер, ексвійськовий коп, опиняється у провінційному містечку, де його несподівано заарештували за вбивство. Коли місцеві поліцейські зрозуміли, що цей небезпечний амбал — не той, хто їм потрібен, йому пропонують співпрацю.

[ + – ] Серіал Reacher — офіційний трейлер

Цей діалог між Річером і місцевими хуліганами у трейлері чудово передає атмосферу картини: "Що ти збираєшся робити?" — "Зламати руки трьом п’яним сосункам". — "Але нас четверо". — "Хтось повинен решту відвезти до лікарні". Потурбувався.

"Винаходячи Анну" / Inventing Anna

США, 2022, пригоди, драма

Тема: краса афери

Прем’єра: 11 лютого

Сезон: 1. Серій: 8

Канал: Netflix

У ролях: Джулія Гарнер, Анна Кламські, Лаверн Кокс

Це екранізація реальних пригод аферистки Анни Делві, яка декілька років тому переконала вищий світ Нью-Йорка у своєму високому походженні. Справжнє ім’я Делві — Анна Сорокіна.

На початку 2000-х Сорокіна-Делві "розвела" еліту Мангеттена на сотні тисяч доларів, стверджуючи, що вона — галеристка та спадкоємиця величезного статку з Німеччини. Сорокіна створила багатомільйонний художній фонд, куди вдячно приймала пожертви. спочатку розкрутила себе по-сучасному — через соцмережу.

[ + – ] Серіал "Виняходячи Анну" / Inventing Anna

Серіал знятий за мотивами журналістського розслідування New York Magazine, а головною антагоністкою Делві за сюжетом стає журналістка Вівієн, яка розслідує цю справу та намагається докопатися: хто насправді пані Делві?

Головну роль у серіалі грає приваблива акторка Джулія Гарнер ("Місто гріхів -2"). У трейлері ми бачимо впевнену в собі жінку в сонцезахисних окулярах. Вона іде, неначе благородно себе несе: усмішка, що підкорює всіх, безпосередність і чарівність. Так і має виглядати талановита "злодійка на довірі". Такі люди щедро обдаровані — шкода лишень, що всі свої таланти вони використовують на шкоду навколишнім. Але красу гри у них не відібрати.

[ + – ] "Виняходячи Анну" — російський трейлер-тизер — серіал Netflix 2022

"Вікінги: Вальгалла" / Vikings: Valhalla

Канада, Ірландія, США, 2022, історична драма, пригоди

Тема: вікінги творять історію

Прем’єра: 25 лютого

Канал: Netflix

Сезон: 1. Серій: 24

У ролях: Лаура Берлін, Сем Корлетт, Бредлі Фрігард

Це продовження масштабного історичного серіалу "Вікінги" (2019–2020, 6 сезонів), який, на думку багатьох критиків, затьмарив легендарну "Гру престолів". Але, на відміну від героїв "Льоду та полум’я", тут присутні справжні історичні особи Північної Європи X–XI століть. Серіал висвітлить життя легендарних вікінгів того часу: Лейфа Ерікссона Щасливого — того, котрий доплив до Північної Америки набагато раніше за Колумба, Фрейдіса, Гаральда III Суворого, а заразом і переможного нормандського правителя Вільгельма Завойовника.

[ + – ] Серіал "Вікінги: Вальгалла" / Vikings: Valhalla

Геополітична ситуація в серіалі така: після смерті короля Англії Едуарда Сповідника на британську корону почали претендувати герцог Нормандії та король Норвегії, які готують вторг­нення.

Наш додатковий інтерес до стрічки в тому, що варяги (вони ж вікінги) колись заснували Русь (Рюриковичі). Отже, частково ці телепригоди можна розглядати як історію наших далеких предків.

[ + – ] "Вікінги: Вальгалла" — російський трейлер-тизер — серіал Netflix 2022

"Будинок дракона" / House of the Dragon

США, 2022, фентезі

Тема: трагедія громадянської війни

Прем’єра: уточнюється

Сезонів: 1. Серій: 10

Канал: HBO

У ролях: Педді Консідайн, Емма Д’Арсі, Олівія Кук, Метт Сміт

Хто скучив за "Грою престолів", дивіться приквел легендарної телесаги — екранізацію роману Джорджа Р. Р. Мартіна "Полум’я і кров". Серіал розповідає про події на вигаданому континенті Вестерос, які відбувалися приблизно за 200 років до подій "Гри престолів".

[ + – ] Серіал "Дім дракона" / House of the Dragon Фото: Кадр із фільму

Сюжет сконцентрований на Танці Драконів — громадянській війні, причиною якої стала династична криза між двома гілками дому Таргарієнів. Танець розпочався після смерті Візериса I Таргарієна, коли принцеса Рейніра, підтримана партією "чорних", і принц Ейгон, підтриманий партією "зелених", обидва заявили права на Залізний трон.

[ + – ] "Дім дракона" — російський трейлер-тизер — серіал НВО 2022

Поєдинки, секс і нескінченна різанина, викликана усобицею, чудово прикрасять ваші суботні та недільні вечори.

"Володар перснів" / The Lord of the Rings

США, 2022, фентезі, екшн, пригоди

Тема: становлення героя

Прем’єра: 2 вересня

Сезони: 1. Серій: 21

Канал: Amazon

У ролях: Максим Болдрі, Саймон Меррелс, Пітер Муллан

Величезний натовп "толкієнутих" фанів дочекалися, нарешті, серіального втілення знаменитої фентезійної епопеї. Вони побачать легенди Другої Епохи історії Середзем’я за тисячу років до подій "Хоббіта" Д. Р. Р. Толкіна.

Це був час створення Персня Всевладдя (плюс ще давдцяти Перснів Влади, розподілених між лідерами різних племен) — того самого, володіння яким у будь-кого зносить дах і його не впізнають "ні рідні, ні друзі".

[ + – ] Серіал "Володар перснів" / The Lord of the Rings Фото: Кадр из фильма

Основою першого сезону (заплановано п’ять) стане розповідь про ранні роки лицаря Арагорна на прізвище Мандрівник — один із ключових персонажів трилогії. Він очолить похід людей Заходу у війні проти сил Темного Володаря Саурона, знищить Перстень Все­владдя та возз’єднає королівства Арнора та Гондора. Що сказати: просто молодець!

[ + – ] Серіал "Володар перснів" / The Lord of the Rings 2022 – трейлер

"Зоряні війни: Андор" / Star Wars: Andor

США 2022, наукова фантастика, пригоди, шпигунський трилер

Тема: народжені революцією

Прем’єра: уточнюється

Сезонів: 1. Серій: 12

Канал: Disney+

У ролях: Дієго Луна, Алан Тьюдік, Стеллан Скарсгард

Під кінець нашого списку порадуємо шанувальників "Зоряних війн" — на 2022 рік заплановано вихід серіалу з кіновсесвіту Джорджа Лукаса (тим більше, що усіх так порадував "Мандалорець" у 2019–2020 роках).

Серіал є приквелом (події, що трапилися раніше) до фільму "Вигнанець-один. Зоряні війни: Історії" 2016 року.

[ + – ] Серіал "Зоряні війни: Андор" / Star Wars: Andor Фото: Кадр из фильма

На сьогодні про проєкт відомо небагато, але щось та мається. Головний герой — капітан Касіан Андор, офіцер розвідки Альянсу, який брав участь у крадіжці креслень "Зірки Смерті". Серіал розповість про пригоди Андора до пам’ятної місії з добування цих документів.

Загалом це телесага про те, як зароджувався рух повстанців проти Імперії, про відважних розвідників Альянсу — без страху та докору. Андор — один із головних шпигунів Альянсу, штірліц космічної далі та гроза секретних архівів Імперії. Для того щоб грамотно розпочати повстання, потрібно добре вивчити розстановку сил противника.

[ + – ] "Андор: Зоряні війни" — російський фічер-трейлер — серіал 2022

За словами виконавця головної ролі Дієго Луни, "Андор" — серіал про те, як розпочати революцію. До речі, в Україні такого досвіду хоч відбавляй.

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