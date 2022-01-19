Таргариены против Арагорна. Самые яркие премьеры сериалов 2022 года (видео)

Эти картины объединяет то, что их герои – будь то добродетельный качок-психопат или провинциальная девушка в мегаполисе, резко протрезвевшая алкоголичка или персонаж эпоса викингов – сразу начинают действовать. Чего долго невозможно дождаться от героев национального кинематографа – за редким исключением, конечно.

Ковидная эпоха сделала компактные сериалы по 8-12 серий основным форматом. Стриминговые платформы, борясь за зрителей, именно на него делают ставки, вбрасывая в Сеть все больше знаковых картин, где смешаны жанры и стилистика. Netflix, HBO, Hulu, Amazon, Disney+ важно выдавать с одной стороны мейнстримный продукт, с другой – нужно, чтобы он выглядел свежо. Фокус подобрал наиболее яркие премьеры 2022 года, чтобы вы уже сейчас могли определиться с меню.

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"Миротворец" / Peacemaker

США, 2022, боевик, комедия, приключения

Тема: борьба за мир, которая камня на камне не оставит

Премьера: 13 января

Сезон: 1 Серий: 8

Канал: HBO Max

В ролях: Джон Сина, Стив Эйджи, Роберт Патрик

Полупародийный спин-офф (ответвление) эпопеи "Отряд самоубийц: Миссия навылет" (2021), сериал "Миротворец" повествует об одном из крупных суперменов с большими отклонениями психики. Это Кристофер Смит, он же Миротворец – герой комиксов DC. Кристофер – дипломат-пацифист, который не видит другого эффективного способа бороться за мир во всем мире, кроме как только при помощи насилия.

[ + – ] Сериал "Миротворец" / Peacemaker Фото: Кадр из фильма

Отклонения психического толка у Кристофера появились после того, как он узнал, что его папа был комендантом нацистского концлагеря (время рождения героя в печатном виде – 1966). Папаша в виде призрака все время преследует сынка (или это галлюцинации?) и все время им недоволен. В роли этого чудного бати актер Роберт Патрик – тот самый, что сыграл "Терминатора-2" – еще тот наставник.

[ + – ] "Миротворец" – сериал 2022 (HBO) – трейлер

Режиссер и сценарист Джеймс Ганн достаточно парадоксально мыслит, чтобы картина "зашла" и детям, и взрослым, как его цикл "Стражи галактики": смесь брутального юмора, битв и зрелищ. Он рассказал, что идея написать сценарий "Миротворца" к нему пришла во время карантина. "Приступив к работе, я так увлекся, что не заметил, как образ Кристофера Смита обрел вполне реальные черты", — рассказывает Ганн.

"Как я встретила твоего папу" / How I Met Your Father

США, 2022, трагикомедия

Тема: семейные коллизии

Премьера: 18 января

Сезон 1 Серий: 10

Канал: Hulu

В ролях: Ким Кэтролл, Хилари Дафф, Крис Лоуэлл

Ким Кэттролл отказалась сниматься в продолжении сериала "Секс в большом городе" (помните там такую ненасытную курносую блондинку Саманту), зато приняла участие в спин-оффе популярного ситкома нулевых "Как я встретил вашу маму". Она сыграла некую Софи, делящуюся со своим сыном историей о том, как она познакомилась с его отцом.

[ + – ] "Как я встретила твоего папу" / How I Met Your Father – сериал 2022 Фото: Кадр из фильма

Действие комедии будет проходить одновременно в двух временных отрезках: в 2030-х годах и в 2021-м. Софи отправляет зрителей в 2021 год, где она и группа ее друзей – Джесси, Валентина, Чарли, Эллен и Сид – молодые люди. Ребята находятся в процессе ответа на вопросы: кто они, чего хотят от жизни, и как найти любовь в эпоху сетевых приложений для знакомств. Зрителей ждет масса подробностей на личную тематику.

[ + – ] "Как я встретила твоего папу" / How I Met Your Father – трейлер

"Позолоченный век" / The Gilded Age

США, 2022, драма

Тема: путь наверх

Премьера: 24 января

Сезон: 1 Серий: 10

Канал: HBO

В ролях: Кристина Барански, Синтия Никсон, Кэрри Кун, Луиза Джейкобсон

Название позаимствовано у сатирического романа Марка Твена 1873 года, где рассказаны истории американских семей, мечтающих разбогатеть. Позолоченный век – ироническое переосмысление применительно к США древнего "золотого века".

Размах картине обеспечен, потому что ее сделали создатели костюмированного американо-британского сериала "Аббатство Даунтон".

[ + – ] "Позолоченный век" / The Gilded Age - сериал HBO 2022 Фото: Кадр из фильма

Конец XIX века. Молодая девушка Мариан Брук, осиротевшая дочь генерала-южанина, переезжает в Нью-Йорк в дом своих состоятельных тетушек-традиционалисток. Там ее втягивают в борьбу с богатыми соседями – железнодорожным магнатом, чья жена пытается пробиться в высший свет. Одна из тетушек Мариан — Агнес ван Рийн — высокомерная и чопорная дама — стала наследницей семейного состояния и взяла в свои руки управление хозяйством. Она на пару с племянницей рвется в элиту, конкурируя с циничной соседской четой, для которых главный девиз по жизни — "Деньги решают все".

[ + – ] Позолоченный век (The Gilded Age, 2022) - трейлер сериала

"Женщина в доме напротив девушки в окне" / The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window

США, 2022, детектив с элементами юмора

Тема: возвращение доверия к себе

Премьера: 28 января

Сезон: 1 Серий: 8

Канал: Netflix

В ролях: Кристен Белл, Майкл Или, Том Райли, Мэри Холланд

Актриса Кристен Белл ("Очень плохие мамочки") покажет некую Анну, которая любит залить за воротник. Она, словно героиня песни Артура Пирожкова: "Несмотря на милое личико, алкоголичка". Как она говорит в трейлере о себе с неизменным бокальчиком в руке: "Я разваливаюсь, как карточный домик или как песчаный замок на пляже под воздействием моря".

[ + – ] Сериал "Женщина в доме напротив девушки в окне" / The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window

Анна с утра заправляется, глядя в окошко. Но вот однажды, предаваясь после очередных трехсот грамм своему излюбленному занятию – разглядыванию окон соседского дома – она вдруг увидела, как там убивают девушку. Из скучающей алкоголички Анна становится важной свидетельницей преступления. Проблема в том, что Аннушке никто не верит, зная, что под воздействием таблеток ей и не такое может привидеться.

Придется брать себя в руки и трезветь: у девушки появился стимул доказать свою правоту и помочь найти убийцу.

[ + – ] Женщина в доме напротив девушки в окне – Сериал Netflix 2022

"Ричер" / Reacher

США, 2022, боевик, детектив

Тема: самый короткий путь – идти напролом

Сезон: 1 Серий: 8

Канал: Amazon

Премьера: 4 февраля 2022 года

В ролях: Алан Ритчсон, Малкольм Гудвин, Уилла Фицджеральд

Культового силача-детектива Джека Ричера здесь сыграет не 170-сантиметровый (вес 70 кг) Том Круз, как это было в двух успешных полнометражных фильмах, а актер Алан Ритчсон, параметры которого соответствуют герою 25 книг писателя Ли Чайлда: 192 сантиметра при центнере веса.

[ + – ] Сериал "Ричер" / Reacher Фото: Кадр из фильма

Джека Ричера бы мог сыграть "Железный Арни", но экс-губернатор Калифорнии давно не юнец. Теперь же, судя по трейлеру, у фанов не останется шансов быть недовольными: у Ритчсона правильные габариты. Поэтому он и давно засветился в картинах типа "Реальные парни" – о звездах американского футбола.

По сюжету Джек Ричер, экс-военный коп, оказывается в провинциальном городке, где его неожиданно арестовывают за убийство. Когда местные полицейские поняли, что этот опасный амбал – не тот, кто им нужен, ему предлагают сотрудничество.

[ + – ] Сериал Reacher – официальный трейлер

Этот диалог между Ричером и местными хулиганами в трейлере прекрасно передает атмосферу картины: "Что ты собираешься делать?" — "Сломать руки трем пьяным сосункам". – "Но нас четверо" — "Кто-то должен остальных отвезти в больницу". Побеспокоился.

"Изобретая Анну" / Inventing Anna

США, 2022, приключения, драма

Тема: красота аферы

Премьера: 11 февраля

Сезон: 1 Серий: 8

Канал: Netflix

В ролях: Джулия Гарнер, Анна Кламски, Лаверн Кокс

Это экранизация реальных похождений аферистки Анны Делви, несколько лет назад убедившей высший свет Нью-Йорка в собственном высоком происхождении. Настоящее имя Делви – Анна Сорокина.

В начале 2000-х Сорокина-Делви "развела" элиту Манхэттена на сотни тысяч долларов, утверждая, что она – галеристка и наследница огромного состояния из Германии. Сорокина создала многомиллионный художественный фонд, куда благодарно принимала пожертвования. А первоначально себя раскрутила по-современному – через соцсети.

[ + – ] Сериал "Изобретая Анну" / Inventing Anna

Сериал снят по мотивам журналистского расследования New York Magazine, а главной антагонисткой Делви по сюжету становится журналистка Вивиен, которая расследует это дело и пытается докопаться: кто на самом деле госпожа Делви?

Главную роль в сериале играет обаятельная актриса Джулия Гарнер ("Город грехов -2"). В трейлере мы видим уверенную в себе женщину в солнцезащитных очках. Она идет, словно благородно себя несет: покоряющая улыбка, непосредственность и очарование. Так и должна выглядеть талантливая "воровка на доверии". Таким людям многое дано — и жаль, что все свои таланты они используют в ущерб окружающим. Но красоту игры у них не отнять.

[ + – ] "Изобретая Анну" — Русский тизер-трейлер — Сериал Netflix 2022

"Викинги: Вальгалла" / Vikings: Valhalla

Канада, Ирландия, США, 2022, историческая драма, приключения

Тема: викинги творят историю

Премьера: 25 февраля

Канал: Netflix

Сезон: 1 Серий: 24

В ролях: Лаура Берлин, Сэм Корлетт, Брэдли Фригард

Это продолжение масштабного исторического сериала "Викинги" ( 2019-2020, 6 сезонов), который, по мнению многих критиков, затмил легендарную "Игру престолов". Но в отличие от героев "Льда и пламени" тут присутствуют реальные исторические личности Северной Европы X-XI веков. Сериал осветит жизнь легендарных викингов того времени: Лейфа Эрикссона Счастливого – того, что доплыл до Северной Америки гораздо раньше Колумба, Фрейдиса, Харальда III Сурового, а заодно и победоносного нормандского правителя Вильгельма Завоевателя.

[ + – ] Сериал "Викинги: Вальгалла" / Vikings: Valhalla

Геополитическая ситуация в сериале такова: после смерти короля Англии Эдуарда Исповедника на британскую корону стали претендовать герцог Нормандии и король Норвегии, начавшие готовить вторжение.

Наш дополнительный интерес к ленте в том, что варяги (они же викинги) когда-то основали Русь (Рюриковичи). Так что частично эти телеприключения можно рассматривать как историю наших дальних предков.

[ + – ] "Викинги Вальгалла" – Русский тизер-трейлер – Сериал Netflix 2022

"Дом дракона" / House of the Dragon

США, 2022, фэнтези

Тема: трагедия гражданской войны

Премьера: уточняется

Сезонов: 1 Серий: 10

Канал: HBO

В ролях: Пэдди Консидайн, Эмма Д'Арси, Оливия Кук, Мэтт Смит

Кто соскучился по "Игре престолов", смотрите приквел легендарной телесаги – экранизацию романа Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь". Сериал рассказывает о событиях на вымышленном континенте Вестерос, происходивших примерно за 200 лет до событий "Игры престолов".

[ + – ] Сериал "Дом дракона" / House of the Dragon Фото: Кадр из фильма

Сюжет будет сконцентрирован на Танце Драконов — гражданской войне, причиной которой стал династический кризис между двумя ветвями дома Таргариенов. Танец начался после смерти Визериса I Таргариена, когда принцесса Рейнира, поддержанная партией "черных", и принц Эйгон, поддержанный партией "зеленых", оба заявили права на Железный трон.

[ + – ] "Дом дракона" – Русский тизер-трейлер – Сериал HBO 2022

Поединки, секс и вызванная междоусобицей нескончаемая резня отлично скрасят ваши субботние и воскресные вечера.

"Властелин колец" / The Lord of the Rings

США, 2022, фэнтези, экшн, приключения

Тема: становление героя

Премьера: 2 сентября

Сезоны: 1 Серий: 21

Канал: Amazon

В ролях: Максим Болдри, Саймон Меррелс, Питер Муллан

Огромная толпа "толкиенутых" фанов дождется, наконец, сериального воплощения знаменитой фэнтезийной эпопеи. Они увидят легенды Второй Эпохи истории Средиземья за тысячу лет до событий "Хоббита" Дж. Р. Р. Толкиена.

Это было время создания Кольца Всевластия (плюс еще двадцати Колец Власти, распределенных между лидерами разных племен) – того самого, при надевании которого у любого сносит крышу и его не узнают "ни родные, ни друзья".

[ + – ] Сериал "Властелин колец" / The Lord of the Rings Фото: Кадр из фильма

Основой первого сезона (запланировано пять) будет рассказ о ранних годах рыцаря Арагорна, до того, как он возглавит Воссоединенное королевство. Арагорн по прозвищу Странник — один из ключевых персонажей трилогии. Он станет во главе похода людей Запада в войне против сил Темного Властителя Саурона, уничтожит Кольцо Всевластия и воссоединит королевства Арнора и Гондора. Что сказать: просто молодец!

[ + – ] Сериал "Властелин колец" / The Lord of the Rings 2022 – трейлер

"Звездные войны: Андор" / Star Wars: Andor

США 2022, научная фантастика, приключения, шпионский триллер

Тема: рожденные революцией

Премьера: уточняется

Сезонов: 1 Серий: 12

Канал: Disney+

В ролях: Диего Луна, Алан Тьюдик, Стеллан Скарсгард

И на закуску порадуем поклонников "Звездных войн" — на 2022 год запланирован выход сериала по вселенной Джорджа Лукаса (тем более, что всех так порадовал "Мандалорец" в 2019-2020).

Сериал является приквелом (события, случившиеся раньше) к фильму "Изгой-один. Звездные войны: Истории" 2016 года.

[ + – ] Сериал "Звездные войны: Андор" / Star Wars: Andor Фото: Кадр из фильма

На сегодня о проекте известно немного, но кое-что имеется. Главный герой— капитан Кассиан Андор, офицер разведки Альянса, участвовавший в краже чертежей "Звезды Смерти". Сериал расскажет о приключениях Андора до памятной миссии по добыванию этих документов.

В целом телесага о том, как зарождалось движение повстанцев против Империи, об отважных разведчиках Альянса – джедаев без страха и упрека. Андор – один из главных шпионов Альянса, штирлиц космических далей и гроза секретных архивов Империи. Для того, чтобы грамотно начать восстание нужно хорошо изучить расстановку сил противника.

[ + – ] "Андор: Звездные войны" — Русский фичер-трейлер — Сериал 2022

По словам исполнителя главной роли Диего Луны "Андор" — сериал о том, как начать революцию. Кстати, в Украине на этот счет опыта хоть отбавляй.

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