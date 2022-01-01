Не только "Игра в кальмара". Топ-10 сериалов уходящего 2021 года
Уходящий год был не слишком богат на интересные кинопремьеры, но зато реабилитировался за счет отличных сериалов. И вы точно видели не все
Скоро начнется новый 2022 год и стриминговые сервисы и телеканалы продемонстрируют новинки, которые мы будем смотреть в течении нескольких месяцев точно. Однако до того, как это случится, стоит "досмотреть" те хиты уходящего 2021-го, на которые никак не хватало времени. Праздничные выходные дают шанс закрыть сериальный гештальт.
Безоговорочный хит "Игра в кальмара", который устали обсуждать даже кинокритики, занял место "Игры престолов". Напомним, пока не вышел провальный финальный сезон культового темного фентези, его также живо обсуждали и разбирали каждую деталь. Так что про южнокорейскую телесагу о вечном противостоянии добра и зла, жестокого капитализма и маленького человека, алчности и щедрости не слышал только ленивый. И даже тот, кто не интересовался сюжетом, так, или иначе, оказался в курсе.
Но уходящий 2021 год оказался богат на интересные сериалы. Хоть создатели и оправлялись от последствий коронавируса и принимали новые правила работы, когда из-за подозрения на недуг у кого-то из актеров могли остановить съемочный процесс на несколько дней, но у многих удалось удерживать у экранов телевизоров придирчивых зрителей.
Фокус отобрал топ-10 лучших сериалов 2021 года, которым можно отдать должное и в 2022-м. Детектив, фентези, триллер, драма и даже супергеройский ситком — тут каждый найдет себе что-то по вкусу.
"ВандаВижен"
Неожиданно, но факт. Именно этот сериал назвали лучшим пользователи IMDb. Ситком об персонажах вселенной комиксов Marvel Алой Ведьме и андроиде Вижене стал самым популярным в 2021 году. За курьезными историями в духе комедийных сериалов с закадровым смехом кроется трагедия могущественной супергероини, которая потеряла своего любимого.
Кинокритики не смогли объяснить, почему девятисерийный сериал, объединивший в себе кинокомиксы о супергероях и ситкомы 1950-х стал настолько популярен.
Так, Мэтт Миллер из Esquire писал, что "ВандаВижен" вышел на экраны "очень вовремя", именно тогда, когда большая часть аудитории "коллективно обращалась к ностальгии, чтобы справиться с пандемией и общим хаосом реального времени".
"Бриджертоны"
Поклонники сериалов скучали о костюмных сериалах и историях любви. И чтобы при этом сюжет оставался не слишком перегруженным деталями. Если коротко, миру нужен был красивый, забавный сериал про любовь.
И "Бриджертоны" успешно заняли эту нишу. Тем более, что его премьеру сопровождало такое количество скандалов, что в итоге его посмотрели те, кто не слишком любит наивные любовные драмы.
Действие сериала происходит в альтернативном Лондоне эпохи Регентства, поэтому полного исторического соответствия от сериала ждать не стоит. Но тут есть отличная картинка, симпатичные герои, звучат современные хиты и на первом плане любовная история герцога Гастингса и его юной супруги Дафны Бриджертон, а также повести об отношениях прочих из многочисленного семейства Бриджертонов, их друзей и соперников.
"Мейр из Исттауна"
Детективный сериал, в котором главную роль исполнила блистательная Кейт Уинслет – этот сериал был просто обречен на успех. Тем более, что его премьеру сопровождал скандал: фигуру Кейт пытались подправить в соответствии с голливудскими стандартами, на что актриса отреагировала весьма жестко. В итоге ее тело осталось в первозданном виде, а сериал получил 16 номинаций на "Эмми".
По сюжету, детектив полиции Мейр Шиэн из маленького городка в Пенсильвании безуспешно пытается найти убийцу несовершеннолетней матери-одиночки и спасти свою собственную жизнь.
Ведь ее единственного внука пытается отобрать невестка-наркоманка, а ее сын покончил с собой.
"Тень и Кость"
Долгожданная экранизация популярнейших фентези-романов американской писательницы Ли Бардуго. Ее книги уже давно стали бестселлерами, так что сериал поклонники ждали с нетерпением. И хоть история девушки Алины, которая обнаружила в себе уникальные магические силы, кажется несколько банальной, — ведь этот же прием используется чересчур часто, даже в романах о Гарри Поттере, — но Ли удалось создать интересную и уникальную вселенную. Причем вдохновлялась она славянским фольклором, что выгодно отличает ее романы от других фентези-опусов.
Сериал поклонников несколько разочаровал, как это обычно и бывает с подобными произведениями, которые обзавелись армией поклонников, но он все равно стал важным событием 2021 года.
Ведь качественные и впечатляющие экранизации фентези выходят не так часто. А тем временем Бардуго обмолвилась, что права на экранизацию другой серии ее романов также выкуплены.
"Сладкоежка", или "Мальчик с оленьими рогами"
Эту экранизацию известной серии комиксов кинокритики уже прозвали "симбиозом Бэмби и "Ходячих мертвецов". И картинка правда впечатляет.
По сюжету, некоторое время назад население Земли поразила странная пандемия, люди стали умирать, а на свет начали рождаться дети-гибриды, полулюди-полузвери. Юный Гас — один из них, полумальчик-полуолень, с оленьими рогами на голове. Всю свою жизнь Гас жил в лесной чаще вместе с отцом, однако после его смерти он вынужден покинуть свое убежище и в компании мрачного спутника отправиться на поиски своей матери. И, как водится, приключений.
Сериал поражает контрастом между яркой, солнечной, сказочной картинкой и жуткими событиями, которые происходят на фоне этой идиллической картинки.
"Девять совсем незнакомых людей"
Австралийская писательница Лиана Мориарти прославилась после экранизации ее романа "Большая маленькая ложь". Успех сериала, в котором сыграли такие звезды, как Николь Кидман и Риз Уизерспун, попыталась повторить новая экранизация романа Мориарти.
Актерский состав подобрался на славу: Николь Кидман в роли загадочной и прекрасной Маши, которая пытается изменить жизнь своих клиентов, пришедших к ней за психологической помощью, Мелисса Маккарти в роли эксцентричной писательницы, чья слава угасает, Люк Эванс в роли очаровательного джентльмена, хранящего тайны и прочие знаменитости.
Успех первой экранизации Мориарти сериал не повторил, но поклонников жанра "психологическая драма" он точно привлек.
"Северные воды"
Самый мрачный и жестокий сериал в этой подборке. Сюжет разворачивается в 1859-й год на китобойном судне. Корабль, укомплектованный разношерстной командой, начинает свое путешествие по ледяным водам между Гренландией и Канадой. Судовый хирург Патрик Самнер оказался в этой компании после того, как отслужил в Индии и подсел на опиум.
Он старается наладить свою жизнь, однако на борту суда происходит убийство. Примечательно, но Колину Фарреллу здесь досталась роль совершенно жуткого и беспринципного злодея. Мастер-гарпунер Генри Дракс – главный антагонист сериала. А еще во всех пяти сериях с пугающей откровенностью продемонстрирован быт конца XIX века. И он очень отличается от того, что обычно показывают в исторических фильмах.
Режиссер Эндрю Хэй старался избегать компьютерной графики, так что зрители могут полюбоваться суровыми пейзажами архипелага Шпицберген.
"Уборщица. История матери-одиночки"
Актриса Маргарет Куэлли, о которой мир узнал после блистательного дебюта в фильме "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино, отлично справилась с ролью молодой матери-одиночки, которая пытается обеспечить лучшую жизнь своей дочери.
Сериал снят на основе мемуаров Стефани Лэнд "Уборщица. История матери-одиночки, вырвавшейся из нищеты" и это один из лучших сериалов, вышедших в последнее время. Хоть в нем идет речь о домашнем насилии и иногда кажется, что главная героиня вот-вот сдастся, но каждая серия завершается на позитивной ноте и это, пожалуй, самый жизнеутверждающий сериал за последнее время.
Примечательно, но партнершей Маргарет на съемках стала ее мать, актриса Энди Макдауэлл – в фильме она также сыграла мать героини Куэлли.
"Холстон"
Сериалы и фильмы про мир моды выходят нечасто. Но 2021 год порадовал поклонников жанра. Ридли Скотт снял свою гламурную драму об убийстве наследника "Дома Гуччи", а Дэниел Минэхэн экранизировал биографию знаменитого американского дизайнера Роя Холстона, который перевернул мир моды 1970-х.
Среди его клиенток были Джеки Кеннеди, Элизабет Тейлор и Лайза Минелли, он дружил с Джоэлом Шумахером и знаменитым дизайнером украшений Эльзой Перетти, и создавал наряды, которые стали знаковыми для целой эпохи.
Главную роль исполнил блистательный Юэн Макгрегор.
"Засланец из космоса"
Комедийный сериал телеканала Syfy, который рассказывает историю пришельца, который прилетел на Землю, похитил чужое тело и личность, а теперь хочет уничтожить все человечество.
Сюжет несколько банален, но главную роль исполняет звезда культового "Светлячка" Алан Тьюдик, и шутки в сериале совершенно уморительны.
Если вы являетесь поклонниками легендарных "Секретных материалов", то это шанс взглянуть на тот же сюжет с точки зрения того, на кого обычно охотятся секретные агенты.
Бонус. Сериал-сиквел "И просто так"
Фактически, сериал "И просто так", хоть и носит другое название, но является сиквелом культового произведения НВО "Секс в большом городе".
Героинь стало трое, Саманту отправили в Лондон, так как актриса Ким Кэттролл не пошла на мировую с Сарой Джессикой Паркер и отказалась от участия в проекте, один из актеров, Уилли Гарсон, исполнивший роль Стэнфорда Блэтча, скончался во время съемок, сменился художник по костюмам, сериал критиковали еще до премьеры, а после нее количество критики возросло до поистине комических масштабов. Но, как не крути, "И просто так" стал одним из главных событий 2021 года.
И поднял такие важные проблемы, как эйджизм и мизогиния, а также задал вопросы вроде, могут ли поседевшие и постаревшие героини говорить о сексе и быть привлекательными. Ответ – могут. И сериал достоин просмотра.