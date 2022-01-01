Не только "Игра в кальмара". Топ-10 сериалов уходящего 2021 года

Уходящий год был не слишком богат на интересные кинопремьеры, но зато реабилитировался за счет отличных сериалов. И вы точно видели не все

Скоро начнется новый 2022 год и стриминговые сервисы и телеканалы продемонстрируют новинки, которые мы будем смотреть в течении нескольких месяцев точно. Однако до того, как это случится, стоит "досмотреть" те хиты уходящего 2021-го, на которые никак не хватало времени. Праздничные выходные дают шанс закрыть сериальный гештальт.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Безоговорочный хит "Игра в кальмара", который устали обсуждать даже кинокритики, занял место "Игры престолов". Напомним, пока не вышел провальный финальный сезон культового темного фентези, его также живо обсуждали и разбирали каждую деталь. Так что про южнокорейскую телесагу о вечном противостоянии добра и зла, жестокого капитализма и маленького человека, алчности и щедрости не слышал только ленивый. И даже тот, кто не интересовался сюжетом, так, или иначе, оказался в курсе.

Но уходящий 2021 год оказался богат на интересные сериалы. Хоть создатели и оправлялись от последствий коронавируса и принимали новые правила работы, когда из-за подозрения на недуг у кого-то из актеров могли остановить съемочный процесс на несколько дней, но у многих удалось удерживать у экранов телевизоров придирчивых зрителей.

Фокус отобрал топ-10 лучших сериалов 2021 года, которым можно отдать должное и в 2022-м. Детектив, фентези, триллер, драма и даже супергеройский ситком — тут каждый найдет себе что-то по вкусу.

"ВандаВижен"

Неожиданно, но факт. Именно этот сериал назвали лучшим пользователи IMDb. Ситком об персонажах вселенной комиксов Marvel Алой Ведьме и андроиде Вижене стал самым популярным в 2021 году. За курьезными историями в духе комедийных сериалов с закадровым смехом кроется трагедия могущественной супергероини, которая потеряла своего любимого.

[ + – ] Кадр из сериала "ВандаВижен" Фото: Скриншот

Кинокритики не смогли объяснить, почему девятисерийный сериал, объединивший в себе кинокомиксы о супергероях и ситкомы 1950-х стал настолько популярен.

[ + – ] Трейлер сериала "ВандаВижен"

Так, Мэтт Миллер из Esquire писал, что "ВандаВижен" вышел на экраны "очень вовремя", именно тогда, когда большая часть аудитории "коллективно обращалась к ностальгии, чтобы справиться с пандемией и общим хаосом реального времени".

"Бриджертоны"

Поклонники сериалов скучали о костюмных сериалах и историях любви. И чтобы при этом сюжет оставался не слишком перегруженным деталями. Если коротко, миру нужен был красивый, забавный сериал про любовь.

[ + – ] Кадр из сериала "Бриджертоны" Фото: Скриншот

И "Бриджертоны" успешно заняли эту нишу. Тем более, что его премьеру сопровождало такое количество скандалов, что в итоге его посмотрели те, кто не слишком любит наивные любовные драмы.

[ + – ] Трейлер сериала "Бриджертоны"

Действие сериала происходит в альтернативном Лондоне эпохи Регентства, поэтому полного исторического соответствия от сериала ждать не стоит. Но тут есть отличная картинка, симпатичные герои, звучат современные хиты и на первом плане любовная история герцога Гастингса и его юной супруги Дафны Бриджертон, а также повести об отношениях прочих из многочисленного семейства Бриджертонов, их друзей и соперников.

"Мейр из Исттауна"

Детективный сериал, в котором главную роль исполнила блистательная Кейт Уинслет – этот сериал был просто обречен на успех. Тем более, что его премьеру сопровождал скандал: фигуру Кейт пытались подправить в соответствии с голливудскими стандартами, на что актриса отреагировала весьма жестко. В итоге ее тело осталось в первозданном виде, а сериал получил 16 номинаций на "Эмми".

[ + – ] Кейт Уинслет в сериале "Мейр из Исттауна" Фото: Скриншот

По сюжету, детектив полиции Мейр Шиэн из маленького городка в Пенсильвании безуспешно пытается найти убийцу несовершеннолетней матери-одиночки и спасти свою собственную жизнь.

[ + – ] Трейлер сериала "Мейр из Исттауна"

Ведь ее единственного внука пытается отобрать невестка-наркоманка, а ее сын покончил с собой.

"Тень и Кость"

Долгожданная экранизация популярнейших фентези-романов американской писательницы Ли Бардуго. Ее книги уже давно стали бестселлерами, так что сериал поклонники ждали с нетерпением. И хоть история девушки Алины, которая обнаружила в себе уникальные магические силы, кажется несколько банальной, — ведь этот же прием используется чересчур часто, даже в романах о Гарри Поттере, — но Ли удалось создать интересную и уникальную вселенную. Причем вдохновлялась она славянским фольклором, что выгодно отличает ее романы от других фентези-опусов.

[ + – ] Кадр из сериала "Тень и кость" Фото: Скриншот

Сериал поклонников несколько разочаровал, как это обычно и бывает с подобными произведениями, которые обзавелись армией поклонников, но он все равно стал важным событием 2021 года.

[ + – ] Трейлер сериала "Тень и Кость"

Ведь качественные и впечатляющие экранизации фентези выходят не так часто. А тем временем Бардуго обмолвилась, что права на экранизацию другой серии ее романов также выкуплены.

"Сладкоежка", или "Мальчик с оленьими рогами"

Эту экранизацию известной серии комиксов кинокритики уже прозвали "симбиозом Бэмби и "Ходячих мертвецов". И картинка правда впечатляет.

[ + – ] Кадр из сериала "Сладкоежка" Фото: Скриншот

По сюжету, некоторое время назад население Земли поразила странная пандемия, люди стали умирать, а на свет начали рождаться дети-гибриды, полулюди-полузвери. Юный Гас — один из них, полумальчик-полуолень, с оленьими рогами на голове. Всю свою жизнь Гас жил в лесной чаще вместе с отцом, однако после его смерти он вынужден покинуть свое убежище и в компании мрачного спутника отправиться на поиски своей матери. И, как водится, приключений.

[ + – ] Трейлер сериала "Сладкоежка"

Сериал поражает контрастом между яркой, солнечной, сказочной картинкой и жуткими событиями, которые происходят на фоне этой идиллической картинки.

"Девять совсем незнакомых людей"

Австралийская писательница Лиана Мориарти прославилась после экранизации ее романа "Большая маленькая ложь". Успех сериала, в котором сыграли такие звезды, как Николь Кидман и Риз Уизерспун, попыталась повторить новая экранизация романа Мориарти.

[ + – ] Николь Кидман в сериале "Девять совсем незнакомых людей" Фото: Скриншот

Актерский состав подобрался на славу: Николь Кидман в роли загадочной и прекрасной Маши, которая пытается изменить жизнь своих клиентов, пришедших к ней за психологической помощью, Мелисса Маккарти в роли эксцентричной писательницы, чья слава угасает, Люк Эванс в роли очаровательного джентльмена, хранящего тайны и прочие знаменитости.

[ + – ] Трейлер сериала "Девять совсем незнакомых людей"

Успех первой экранизации Мориарти сериал не повторил, но поклонников жанра "психологическая драма" он точно привлек.

"Северные воды"

Самый мрачный и жестокий сериал в этой подборке. Сюжет разворачивается в 1859-й год на китобойном судне. Корабль, укомплектованный разношерстной командой, начинает свое путешествие по ледяным водам между Гренландией и Канадой. Судовый хирург Патрик Самнер оказался в этой компании после того, как отслужил в Индии и подсел на опиум.

[ + – ] Кадр из сериала "Северные воды" Фото: Скриншот

Он старается наладить свою жизнь, однако на борту суда происходит убийство. Примечательно, но Колину Фарреллу здесь досталась роль совершенно жуткого и беспринципного злодея. Мастер-гарпунер Генри Дракс – главный антагонист сериала. А еще во всех пяти сериях с пугающей откровенностью продемонстрирован быт конца XIX века. И он очень отличается от того, что обычно показывают в исторических фильмах.

[ + – ] Трейлер сериала "Северные воды"

Режиссер Эндрю Хэй старался избегать компьютерной графики, так что зрители могут полюбоваться суровыми пейзажами архипелага Шпицберген.

"Уборщица. История матери-одиночки"

Актриса Маргарет Куэлли, о которой мир узнал после блистательного дебюта в фильме "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино, отлично справилась с ролью молодой матери-одиночки, которая пытается обеспечить лучшую жизнь своей дочери.

[ + – ] Маргарет Куэлли в сериале "Уборщица. История матери-одиночки" Фото: Скриншот

Сериал снят на основе мемуаров Стефани Лэнд "Уборщица. История матери-одиночки, вырвавшейся из нищеты" и это один из лучших сериалов, вышедших в последнее время. Хоть в нем идет речь о домашнем насилии и иногда кажется, что главная героиня вот-вот сдастся, но каждая серия завершается на позитивной ноте и это, пожалуй, самый жизнеутверждающий сериал за последнее время.

[ + – ] Трейлер сериала "Уборщица. История матери-одиночки"

Примечательно, но партнершей Маргарет на съемках стала ее мать, актриса Энди Макдауэлл – в фильме она также сыграла мать героини Куэлли.

"Холстон"

Сериалы и фильмы про мир моды выходят нечасто. Но 2021 год порадовал поклонников жанра. Ридли Скотт снял свою гламурную драму об убийстве наследника "Дома Гуччи", а Дэниел Минэхэн экранизировал биографию знаменитого американского дизайнера Роя Холстона, который перевернул мир моды 1970-х.

[ + – ] Юэн Макгрегор в роли дизайнера Холстона Фото: Скриншот

Среди его клиенток были Джеки Кеннеди, Элизабет Тейлор и Лайза Минелли, он дружил с Джоэлом Шумахером и знаменитым дизайнером украшений Эльзой Перетти, и создавал наряды, которые стали знаковыми для целой эпохи.

[ + – ] Трейлер сериала "Холстон"

Главную роль исполнил блистательный Юэн Макгрегор.

"Засланец из космоса"

Комедийный сериал телеканала Syfy, который рассказывает историю пришельца, который прилетел на Землю, похитил чужое тело и личность, а теперь хочет уничтожить все человечество.

[ + – ] Кадр из сериала "Засланец из космоса" Фото: Скриншот

Сюжет несколько банален, но главную роль исполняет звезда культового "Светлячка" Алан Тьюдик, и шутки в сериале совершенно уморительны.

[ + – ] Трейлер сериала "Засланец из космоса"

Если вы являетесь поклонниками легендарных "Секретных материалов", то это шанс взглянуть на тот же сюжет с точки зрения того, на кого обычно охотятся секретные агенты.

Бонус. Сериал-сиквел "И просто так"

Фактически, сериал "И просто так", хоть и носит другое название, но является сиквелом культового произведения НВО "Секс в большом городе".

[ + – ] Три подруги в сериале "И просто так" Фото: Getty Images

Героинь стало трое, Саманту отправили в Лондон, так как актриса Ким Кэттролл не пошла на мировую с Сарой Джессикой Паркер и отказалась от участия в проекте, один из актеров, Уилли Гарсон, исполнивший роль Стэнфорда Блэтча, скончался во время съемок, сменился художник по костюмам, сериал критиковали еще до премьеры, а после нее количество критики возросло до поистине комических масштабов. Но, как не крути, "И просто так" стал одним из главных событий 2021 года.

[ + – ] Трейлер сериала "И просто так"

И поднял такие важные проблемы, как эйджизм и мизогиния, а также задал вопросы вроде, могут ли поседевшие и постаревшие героини говорить о сексе и быть привлекательными. Ответ – могут. И сериал достоин просмотра.