Не лише "Гра в кальмара". Топ-10 серіалів 2021 року

Рік, що минає, був не надто багатий на цікаві кінопрем'єри, зате реабілітувався за рахунок чудових серіалів. І ви точно бачили не всі

Незабаром почнеться новий 2022 рік і стрімінгові сервіси і телеканали продемонструють новинки, які ми будемо дивитися протягом декількох місяців точно. Однак до того, як це станеться, варто "додивитися" ті хіти 2021-го року на які ніяк не вистачало часу. Святкові вихідні дають шанс закрити серіальний гештальт.

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Беззаперечний хіт "Гра в кальмара", який втомилися обговорювати навіть кінокритики, зайняв місце "Ігри престолів". Нагадаємо, поки не вийшов провальний фінальний сезон культового темного фентезі, його також жваво обговорювали та розбирали кожну деталь. Так що про південнокорейську телесагу про вічне протистояння добра і зла, жорстокого капіталізму та маленької людини, жадібності і щедрості не чув лише лінивий. І навіть той, хто не цікавився сюжетом, так чи інакше опинився в курсі.

Але 2021 рік виявився багатим на цікаві серіали. Хоч творці й оговталися від наслідків коронавірусу і приймали нові правила роботи, коли через підозру на недугу у когось із акторів могли зупинити знімальний процес на кілька днів, але у багатьох вдалося утримувати біля екранів телевізорів прискіпливих глядачів.

Фокус відібрав топ-10 найкращих серіалів 2021 року, яким можна віддати належне і 2022-го. Детектив, фентезі, трилер, драма і навіть супергеройський ситком — тут кожен знайде собі щось до смаку.

"ВандаВіжен"

Зненацька, але факт. Саме цей серіал назвали найкращим користувачі IMDb. Ситком про персонажів всесвіту коміксів Marvel Багряної Відьми та андроїда Віжена став найпопулярнішим у 2021 році. За курйозними історіями в дусі комедійних серіалів із закадровим сміхом криється трагедія могутньої супергероїні, яка втратила свого коханого.

[ + – ] Кадр із серіалу "ВандаВіжен" Фото: Скриншот

Кінокритики не змогли пояснити, чому дев'ятисерійний серіал, який об'єднав у собі кінокомікси про супергероїв і ситкоми 1950-х став настільки популярним.

[ + – ] Трейлер серіалу "ВандаВіжен"

Так, Метт Міллер з Esquire писав, що "ВандаВіжен" вийшов на екрани "дуже вчасно", саме тоді, коли більшість аудиторії "колективно зверталася до ностальгії, щоб впоратися з пандемією та загальним хаосом реального часу".

"Бріджертони"

Шанувальники серіалів сумували за костюмними серіалами та історіями кохання. І щоб при цьому сюжет залишався не надто перевантаженим деталями. Якщо коротко, світу потрібен був гарний, кумедний серіал про кохання.

[ + – ] Кадр із серіалу "Бріджертони" Фото: Скриншот

І "Бріджертони" успішно зайняли цю нішу. Тим паче, що його прем'єру супроводжувала така кількість скандалів, що врешті-решт його подивилися ті, хто не надто любить наївні любовні драми.

[ + – ] Трейлер серіалу "Бріджертони"

Дія серіалу відбувається в альтернативному Лондоні епохи Регентства, тому повної історичної відповідності від серіалу чекати не варто. Але тут є чудова картинка, симпатичні герої, звучать сучасні хіти і на першому плані любовна історія герцога Гастінгса та його юної дружини Дафни Бріджертон, а також повісті про стосунки інших із численного сімейства Бріджертонів, їхніх друзів та суперників.

"Мейр із Істтауна"

Детективний серіал, у якому головну роль виконала блискуча Кейт Вінслет — цей серіал був просто приречений на успіх. Тим паче, що його прем'єру супроводжував скандал: фігуру Кейт намагалися підправити відповідно до голлівудських стандартів, на що акторка відреагувала дуже жорстко. У результаті її тіло залишилося у первозданному вигляді, а серіал отримав 16 номінацій на "Еммі".

[ + – ] Кейт Вінслет у серіалі "Мейр із Істтауна" Фото: Скриншот

За сюжетом, детектив поліції Мейр Шіен із маленького містечка в Пенсільванії безуспішно намагається знайти вбивцю неповнолітньої матері-одиначки та врятувати своє власне життя.

[ + – ] Трейлер серіалу "Мейр із Істтауна"

Адже її єдиного онука намагається відібрати невістка-наркоманка, а її син наклав на себе руки.

"Тінь та Кістка"

Довгоочікувана екранізація найпопулярніших фентезі-романів американської письменниці Лі Бардуго. Її книги вже давно стали бестселерами, тож серіал шанувальники чекали з нетерпінням. І хоч історія дівчини Аліни, яка виявила в собі унікальні магічні сили, здається дещо банальною, адже цей самий прийом використовується надто часто, навіть у романах про Гаррі Поттера, але Лі вдалося створити цікавий і унікальний всесвіт. Причому вона надихалася слов'янським фольклором, що вигідно відрізняє її романи від інших фентезі-опусів.

[ + – ] Кадр із серіалу "Тінь та кістка" Фото: Скриншот

Серіал шанувальників дещо розчарував, як це зазвичай і буває з подібними творами, які отримали армію шанувальників, але він все одно став важливою подією 2021 року.

[ + – ] Трейлер серіалу "Тінь та Кістка"

Адже якісні та вражаючі екранізації фентезі виходять не так часто. А тим часом Бардуго сказала, що права на екранізацію іншої серії її романів також викуплені.

"Ласун", або "Хлопчик з оленячими рогами"

Цю екранізацію відомої серії коміксів кінокритики вже прозвали "симбіозом Бембі та "Ходячих мерців". І картинка справді вражає".

[ + – ] Кадр із серіалу "Ласун" Фото: Скриншот

За сюжетом, якийсь час тому населення Землі вразила дивна пандемія, люди стали вмирати, а на світ почали народжуватися діти-гібриди, напівлюди-напівзвірі. Юний Гас — один з них, напівхлопчик-напіволень, з оленячими рогами на голові. Все своє життя Гас жив у лісовій гущавині разом із батьком, проте після його смерті він змушений залишити свій притулок і в компанії похмурого супутника вирушити на пошуки своєї матері. І, як водиться, пригод.

[ + – ] Трейлер серіалу "Ласун"

Серіал вражає контрастом між яскравим, сонячним, казковим малюнком і моторошними подіями, що відбуваються на тлі цієї ідилічної картинки.

"Дев'ять зовсім незнайомих людей"

Австралійська письменниця Ліана Моріарті прославилася після екранізації її роману "Велика маленька брехня". Успіх серіалу, в якому зіграли такі зірки, як Ніколь Кідман та Різ Візерспун, спробувала повторити нова екранізація роману Моріарті.

[ + – ] Ніколь Кідман у серіалі "Дев'ять зовсім незнайомих людей" Фото: Скріншот

Акторський склад підібрався на славу: Ніколь Кідман у ролі загадкової та прекрасної Маші, яка намагається змінити життя своїх клієнтів, що прийшли до неї за психологічною допомогою, Мелісса Маккарті у ролі ексцентричної письменниці, чия слава згасає, Люк Еванс у ролі чарівного джентльмена, що зберігає таємниці, та інші знаменитості.

[ + – ] Трейлер серіалу "Дев'ять незнайомих людей"

Успіх першої екранізації Моріарті серіал не повторив, але шанувальників жанру "психологічна драма" він точно привабив.

"Північні води"

Найпохмуріший і найжорстокіший серіал у цій добірці. Сюжет розгортається 1859-го року на китобійному судні. Корабель, укомплектований різношерстою командою, починає свою подорож крижаними водами між Гренландією і Канадою. Судновий хірург Патрік Самнер опинився у цій компанії після того, як відслужив в Індії та підсів на опіум.

[ + – ] Кадр із серіалу "Північні води" Фото: Скриншот

Він намагається налагодити своє життя, проте на борту суду трапляється вбивство. Цікаво, але Коліну Фарреллу тут дісталася роль абсолютно страшного і безпринципного лиходія. Майстер-гарпунер Генрі Дракс – головний антагоніст серіалу. А ще у всіх п'яти серіях із лякаючою відвертістю продемонстровано побут кінця XIX століття. І він дуже відрізняється від того, що зазвичай показують у історичних фільмах.

[ + – ] Трейлер серіалу "Північні води"

Режисер Ендрю Хей намагався уникати комп'ютерної графіки, тому глядачі можуть помилуватися суворими пейзажами архіпелагу Шпіцберген.

"Прибиральниця. Історія матері-одиначки"

Актриса Маргарет Куеллі, про яку світ дізнався після блискучого дебюту у фільмі "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно, чудово впоралася з роллю молодої матері-одиначки, яка намагається забезпечити найкраще життя своєї доньки.

[ + – ] Маргарет Куеллі в серіалі "Прибиральниця. Історія матері-одиначки" Фото: Скриншот

Серіал знятий на основі мемуарів Стефані Ленд "Прибиральниця. Історія матері-одиначки, що вирвалася зі злиднів" і це один із найкращих серіалів, що вийшли останнім часом. Хоч у ньому йдеться про домашнє насильство і іноді здається, що головна героїня ось-ось здасться, але кожна серія завершується на позитивній ноті і це, мабуть, найсерйозніший серіал останнім часом.

[ + – ] Трейлер серіалу "Прибиральниця. Історія матері-одиначки"

Цікаво, але партнеркою Маргарет на зйомках стала її мати, актриса Енді Макдауелл – у фільмі вона також зіграла матір героїні Куеллі.

"Голстон"

Серіали та фільми про світ моди виходять нечасто. Але 2021 порадував шанувальників жанру. Рідлі Скотт зняв свою гламурну драму про вбивство спадкоємця "Дому Гуччі", а Деніел Мінехен екранізував біографію знаменитого американського дизайнера Роя Голстона, який перевернув світ моди 1970-х.

[ + – ] Юен Макгрегор у ролі дизайнера Голстона Фото: Скриншот

Серед його клієнток були Джекі Кеннеді, Елізабет Тейлор і Лайза Мінеллі, він дружив з Джоелом Шумахером і знаменитою дизайнеркою прикрас Ельзою Перетті, і створював вбрання, яке стало знаковим для цілої епохи.

[ + – ] Трейлер серіалу "Голстон"

Головну роль виконав блискучий Юен Макгрегор.

"Засланець із космосу"

Комедійний серіал телеканалу Syfy, який розповідає історію прибульця, який прилетів на Землю, викрав чуже тіло та особистість, а тепер хоче знищити все людство.

[ + – ] Кадр із серіалу "Засланець із космосу" Фото: Скриншот

Сюжет дещо банальний, але головну роль виконує зірка культового "Світлячка" Алан Тьюдік, і жарти в серіалі цілком привабливі.

[ + – ] Трейлер серіалу "Засланець із космосу"

Якщо ви є шанувальниками легендарних "Секретних матеріалів", то це шанс поглянути на той самий сюжет з погляду того, на кого зазвичай полюють секретні агенти.

Бонус Серіал-сиквел "І просто так"

Фактично, серіал "І просто так", хоч і має іншу назву, але є сиквелом культового твору НВО "Секс у великому місті".

[ + – ] Три подруги у серіалі "І просто так" Фото: Getty Images

Героїнь стало троє, Саманту відправили до Лондона, оскільки актриса Кім Кеттролл не пішла на мирову з Сарою Джесікою Паркер і відмовилася від участі в проєкті, один з акторів, Віллі Гарсон, який виконав роль Стенфорда Блетча, помер під час зйомок, змінився художник по костюмах, серіал критикували ще до прем'єри, а після неї кількість критики зросла до воістину комічних масштабів. Але, як не крути, "І просто так" став однією з головних подій 2021 року.

[ + – ] Трейлер серіалу "І просто так"

І підняв такі важливі проблеми, як ейджизм та мізогінія, а також поставив питання на кшталт, чи можуть посивілі та постарілі героїні говорити про секс та бути привабливими. Відповідь — можуть. І серіал вартий перегляду.