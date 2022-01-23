Музыка, вдохновляющая на подвиги. Топ-5 саундтреков из культовых фантастических боевиков

Достаточно где-то услышать эти магические звуки, как любого тянет на подвиги. Мы расскажем, кем и как были созданы эти "супергеройские" мелодии.

В связи с рекордными сборами в $1, 5 млрд картины "Человек-паук: Нет пути домой", Фокус решил вспомнить о музыкальной составляющей такого успеха и подобрать топ-5 саундтреков к культовым фантастическим боевикам, где каждого супергероя многие годы сопровождает характерная мелодия.

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Человек-паук / Spider Man

[ + – ] За почти 60 лет своего существования Спайдермен сменил несколько профессий и социальных ролей

Самый молодой из супергероев, Спайдермен или Человек-паук появился в августе 1962 года. Marvel Comics напечатали комиксы, созданные писателем Стеном Ли и художником Стивом Дитко о супергерое со сложным детством, как полагается: родители погибли в авиакатастрофе, а сироту воспитали родные тетушка и дядюшка. Сверхчеловеческие способности парень получил благодаря укусу радиоактивного паука – цепляние за вертикальную поверхность, феноменальную ловкость и обнаружение опасности благодаря "чутью паука".

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За почти 60 лет своего существования Спайдермен сменил несколько профессий и социальных ролей: сначала был застенчивым школьником-ботаном, затем – проблемным студентом, далее – женатым учителем средней школы, а в конце концов превратился в одинокого фотографа-фрилансера.

Песню для Спайдермена придумали Пол Фрэнсис Вебстер и Боб Гаррис, а напели 12 вокалистов для мультсериала о Спайдермене, выходившем каждую субботу с 1967 по 1970 годы. Эстетика саундтрека, как и в "Бэтмене", опирается на джаз 1930-х, но если в "Бэтмене" такой ход обусловлен временем создания первоисточника, то в "Спайдермене" это чистой воды обман – словно школьник, нарисовавший маркером усы, чтобы купить сигареты на кассе. Впрочем, обман прекрасен: кроме минутной песенки в сериале куча безумного джаза, который и сегодня заставляет затаить дыхание. В дальнейшем Спайдермену написали еще кучу музыки, но почти в каждом фильме есть легкое эхо темы Уэбстера/Гарриса.

[ + – ] Человек-паук / Spider Man – основная музыкальная тема

Супергерой / Superman

[ + – ] Супермен родился на выдуманной планете Криптон и еще ребенком, за несколько минут до уничтожения, был эвакуирован на Землю

Датой рождения Супермена можно считать 18 апреля 1938, когда первый комикс о нем вышел в книге Action Comics №1, а "отцами" – писателя Джерри Сигела и художника Джо Шустера. По легенде, он родился на выдуманной планете Криптон и еще ребенком за несколько минут до уничтожения был эвакуирован на Землю и усыновлен американскими фермерами. Космическая наследственность и чистый канзасский воздух помогли парню развить сверхчеловеческие способности, среди которых – невероятная сила и непроницаемая кожа, а уже во время работы журналистом в Daily Planet он начал вести двойную жизнь, порхая в нерабочее время между небоскребами в синих колготках и красной атласной накидке.

В 1978 году Джон Уильямс придумал для Супермена музыкальную тему (основанную на идеальных (или, как принято говорить у нас – чистых) интервалах. Именно их легче всего было извлечь из духовых старой конструкции, и именно их призывные звуки были охотничьими и военными фанфарами. В 2012 году Супермен переоделся в темно-синий, а композитор Ханс Циммер написал для него другой треком – более темный, более напряженный, но все с теми же идеальными интервалами в основе. Ну что ж, идеальным парням – идеальные интервалы.

[ + – ] Супергерой / Superman – классическая музыкальная тема

[ + – ] Супергерой / Superman – музыка Ханса Циммера

Бэтмен / Batman

[ + – ] Бэтмен эволюционировал от безжалостного сорвиголовы до мудрого интеллектуала

Бэтмен или, по-нашему, Человек — летучая мышь стабильно удерживает самую высокую строчку рейтинга супергероев даже несмотря на доказательства причастности летучих мышей к пандемии COVID-19. На свет появился благодаря банальной зависти: популярность Супермена не давала покоя художнику Бобу Кейну и писателю Биллу Фингеру, и они придумали историю богатого американского плейбоя, филантропа и промышленника, на глазах которого убили родителей, и тот пообещал отомстить.

30 марта 1939 года, год спустя после появления Супермена, Detective Comics опубликовали первые картинки с Бэтменом. Достаточно быстро этот персонаж эволюционировал от безжалостного сорвиголовы, который превращает преступников в суповый набор, до мудрого интеллектуала со строгим моральным кодексом. Но самое главное – в отличие от большинства супергероев, у Бэтмена не было никаких сверхспособностей и полагался он исключительно на свой интеллект, боевые навыки и честно заработанное состояние.

В 1966 году на экраны вышел американский телесериал с весьма бесхитростным сюжетом, который крутили дважды в неделю. Все его 120 серий перешли в ранг классики, хотя сегодня он и воспринимается как пародия на "настоящего" Бэтмена более поздних времен. В нем же появилась музыкальная тема Бэтмена, написанная Нилом Хефти. Композиция построена вокруг гитарного хука, напоминающего саундтреки шпионских фильмов, а также одиннадцати возгласов "Бэтмен!" (это весь текст) в исполнении труб и восьми певцов, один из которых в шутку написал: "Слова и музыка Нила Хефти". Трудно найти более банальную двенадцатитактовую блюзовую последовательность на трех аккордах. Тем не менее, она стала культовой, и даже живой классик Ханс Циммер своим саундтреком к "Темному рыцарю" не потеснил Нила Хефти.

[ + – ] Культовая музыкальная тема Бэтмена: слова и музыка Нила Хефти

[ + – ] Ханс Циммер тоже писал музыку для Бэтмена

Чудо-женщина / Wonder Woman

[ + – ] В октябре 1941 года на страницах американских комиксов издательства DC Comics появилась она – Чудо-женщина

Более чем за два десятилетия до второй волны феминизма, поднявшей вопрос дефицита возможностей для профессиональной и общественной реализации "счастливых жен-домохозяек", в октябре 1941 года впервые на страницах американских комиксов издательства DC Comics появилась она – Чудо-женщина. Вандервумэн придумали психолог и писатель Чарльз Моултон вместе с художником Гарри Г. Питером. Прототипов у суперженщины два: жена писателя Элизабет Марстон и их полиаморная жизненная спутница Олив Бирн.

На сюжет в значительной степени повлияли работы ранних феминисток, и, несмотря на сказочность мира комиксов, в них поднимаются несказочные проблемы, в том числе противозачаточных средств.

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Происхождение Чудо-женщины отлично от маскулинных героев: ее изваяла из глины мать, королева Ипполита, а сверхчеловеческие силы стали подарком греческих богов.

В 1975 году для телесериала с Линдой Картер в главной роли Чарльз Фокс создал музыку в стиле джаз-рока, а Норман Гимбел – слова. Оригинальная версия содержит упоминание о Второй мировой войне, которое исчезло во втором сезоне сериала, и уверенность в том, что "в своих атласных колготках ты будешь бороться за свои права и за старый Красный, Белый и Голубой" (подразумеваются, вероятно, цвета флага США).

[ + – ] Музыку к телесериалу о Чудо-женщине написал Чарльз Фокс

Железный человек / Iron Man

[ + – ] Айронмен – богатый промышленник и плейбой, страдающий от последствий ранения, полученного в плену

Айронмен, он же Железный Человек, появился как персонаж Marvel Comics в марте 1963 года благодаря писателю Стену Ли, сценаристу Ларри Либеру и художникам Дону Хекому и Джеку Керби. Подобно Бэтмену, Айронмен – богатый промышленник и плейбой, страдающий от последствий ранения, полученного в плену, где террористы заставляли его изобрести оружие массового поражения. Вместо этого он, гениальный изобретатель, создал высокотехнологичный костюм-броню, в котором и сбежал из плена. Не секрет, что Железный человек – порождение Холодной и Вьетнамской войн и символ борьбы с коммунизмом.

Айронмен стал персонажем нескольких мультсериалов и мультфильмов, а в кино его играет Роберт Дауни-младший. Самым известным саундтреком стала песня группы Rooney к анимационному сериалу "Железный Человек: Бронеприключения". Это типичный рок конца 2000-х, гитарные рифы которого удачно дополняет синтезаторная тема в припевах – некое напоминание о приставках 1980-х.