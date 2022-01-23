Кинотачки. Авто, которые стали популярны благодаря кино

Chevrolet Camaro, Toyota Supra Mark IV (A80), DeLorean DMC-12, Mercedes-Benz ML — вы угадаете, в каких фильмах снимались эти легендарные авто?

Юбиляр из будущего: DeLorean DMC-12

[ + – ] Кадр из фильма "Назад в будущее"

21 января 1981 года с конвейера сошел первый DeLorean DMC-12. Его изюминкой является кузов из нержавеющей стали с открывающимися вверх дверями "крылья чайки". Однако единственная модель компании получила огромную популярность не из-за экзотической конструкции, а благодаря съемкам в трилогии "Назад в будущее", вышедшей в 1985 году. В ней нержавеющий суперкар умел летать и путешествовать во времени.

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[ + – ] Авто из фильма "Назад в будущее" умеет летать и путешествовать во времени

• 304 – именно столько кузовных панелей из нержавеющей стали навешено на углепластиковый каркас

• В 1982 году компания DeLorean Motor Company была фигурантом по делу о продаже партии кокаина как прикрытие для отмывания денег.

Мечта парней: Toyota Supra Mark IV (A80)

[ + – ] Toyota Supra Mark IV (A80) из фильма "Форсаж"

В 2001 году на экраны вышел фильм Роба Коэна об уличных гонках — "Форсаж" — с Вином Дизелем и Полом Уокером в главных ролях. В съемках приняли участие более 80 тюнингованных автомобилей, но самым известным стал Toyota Supra Mark IV (A80) с кузовом тарга. И без того мегапопулярный среди тюнеров, дрифтеров и стритрейсеров автомобиль после этого стал действительно культовым, как и сам фильм.

[ + – ] Автомобиль Toyota Supra Mark IV (A80) стал действительно культовым, как и сам фильм "Форсаж"

• Автомобиль украшен легендарной трехлитровой рядной "шестеркой" 2JZ-GE, которую можно справедливо считать лидером в свапе (установка под капот авто других марок и моделей)

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• Supra принадлежала техническому консультанту картины Крейгу Либерману, и кроме нее в съемках участвовали еще пять реплик этого авто

Настоящий динозавр: Mercedes-Benz ML

[ + – ] Mercedes-Benz ML из фильма "Парк Юрского периода 2: Затерянный мир"

Главная автомобильная роль в фильме Стивена Спилберга "Парк Юрского периода 2: Затерянный мир" досталась Mercedes-Benz ML. В съемках задействованы три предсерийные версии. Серийная модель хотя и появилась в том же 1997 году, но спустя четыре месяца после премьеры картины.

[ + – ] В съемках задействованы три предсерийные версии Mercedes-Benz ML

• Mercedes-Benz ML можно назвать настоящим динозавром среднеразмерных SUV премиум-класса. Потому что на самом деле он ему и положил начало

• Сначала модель назвали М-Class. А ведь буква "М" была уже занята конкурентами из BMW для авто своего спортивного подразделения, и кроссовер от Mercedes получил название ML

Трансформация личности: Chevrolet Camaro

Наиболее узнаваемое авто киносаги Майкла Бэя "Трансформеры" — Chevrolet Camaro пятого поколения, в которого превращался привлекательный Автобот Бамблби. Он связал красной — извините, желтой нитью все части кинофраншизы и заставил многих мечтать об этом спортивном автомобиле задолго до его появления в 2009 году. Ведь в первой части "Трансформеров" в 2007 году снялась реплика.

[ + – ] Chevrolet Camaro из фильма "Трансформеры"

• В четвертой части "Трансформеров" в 2014-м снова появился предсерийный Chevrolet Camaro Concept – предшественник модели 2015 года. В других частях снялись актуальные автомобили

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