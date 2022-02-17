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Перші фото найдоступнішого електрокросовера від Geely: він коштуватиме менше $10 тисяч

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Фото: CarNewsChina | Geely Geometry Thunder Tiger отримав скромний 82-сильний мотор

Geely Geometry Thunder Tiger – компактний електричний кросовер із запасом ходу близько 300 км та дуже оригінальним дизайном.

Новий Geely Geometry Thunder Tiger показали на перших фото. Бюджетний електричний кросовер мають подати у квітні на Пекінському автосалоні, а незабаром після цього він має надійти у продаж. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Geometry Thunder Tiger – найдешевший електрокросовер Geely. Точна його ціна ще не названа, але відомо, що вона становитиме менше 10 тис. доларів.

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Запас ходу кросовера – близько 300 км
Фото: CarNewsChina

Електромобіль Geely відрізняється нестандартним дизайном. Його фари з'єднані діодною смугою, а фарбування кузова розбавляють численні яскраві вставки.

В основі автомобіля лежить платформа іншого бюджетного електрокросовера Geely Geometry EX3. Новачок можна порівняти з ним за розмірами:

  • Довжина – 4006 мм
  • Ширина – 1765 мм
  • Висота – 1550 мм
  • Колісна база – 2485 мм
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Електричний кросовер Geely оснащений скромним 82-сильним двигуном, а його максимальна швидкість — усього 121 км/год. Запас ходу поки не розкривають, але, за попередніми даними, він становитиме близько 300 км, як і Geely Geometry EX3.

Раніше Фокус повідомляв, що Geely і Volvo спільно створили недорогий 180-сильний електрокросовер. Він коштує $12500 і має шанси з'явитися в Україні.