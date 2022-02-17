Новий позашляховик Ford для суворих умов показали на фото та відео

Новий Ford Everest – позашляховик на базі пікапа Ranger. Модель буде доступна з бензиновими та дизельними двигунами.

Опублікували нові офіційні тизери Ford Everest третього покоління. Рамний позашляховик презентують онлайн 1 березня. Про це повідомляє офіційний вебсайт Ford.

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На відео автомобіль затемнений, але можна розглянути його силует і С-подібні фари на кшталт нового Ford Ranger 2022. Саме на рамній платформі пікапа і побудований Everest.

[ + – ] Позашляховик запропонують із бензиновими та дизельними двигунами Фото: Ford

Салон Ford Everest 2022 також буде ідентичний інтер'єру Ranger. Це означає, що з'являться віртуальна панель приладів і великий сенсорний 12-дюймовий дисплей портретного формату. У пропозиції залишаться версії на 5 та 7 місць.

У ролику показали новий Ford Everest у топовій модифікації з 3,0-літровим турбодизельним V6 потужністю близько 250 к. с. У парі з ним працюватиме 10-ступінчаста автоматична КПП.

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Також для позашляховика будуть доступні 2,0-літровий турбодизель та 2,3-літрова бензинова турбочетвірка. Їх можна буде замовити не лише з автоматом, але й із 6-ступінчастою механікою. Пізніше з'явиться і гібрид, що заряджається.

[ + – ] Ford Everest запропонують у бензинових, дизельних та гібридних версіях

Ford Everest випускатимуть із заднім та повним приводом (з понижувальною передачею). За доплату запропонують блокування диференціалів, тобто автомобіль збереже хороші позашляхові можливості.

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