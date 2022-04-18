В Украине заработало больше сервисных центров МВД (адреса)

Регистрация авто, выдача водительских прав и экзамены по вождению постепенно возобновляются в разных регионах Украины.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Украине постепенно возобновляют работу сервисные центры МВД. С сегодняшнего дня, 18 апреля, открылись учреждения в Киеве и Сумской области. Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Сервисные центры МВД возобновили практически все услуги Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

В частности, к обслуживанию клиентов приступили такие сервисные центры МВД:

№ 8041 – г. Киев, ул. Победы, 20 (тел. (044) 374-80-41, (044) 374-81-41);

№ 8042 – г. Киев, ул. Туполева, 19 (тел. (044) 374-80-42);

№ 5941 – Сумская область, г. Глухов, ул. Индустриальная, 19А (тел. (05444) 2-24-70);

№ 5942 – Сумская область, г. Конотоп, вул. Выровская, 19А, (тел. (05447) 2-63-36).

Перечень всех работающих учреждений, их контакты и график работы можно узнать по ссылке.

Напомним, что сервисные центры МВД уже возобновили регистрацию новых и б/у авто. Кроме того, там уже принимают экзамены на права всех категорий, хотя в военное время их проводят по особой процедуре. Можно и заменить права или восстановить утерянное удостоверение. Не выдают пока только справки о несудимости.

Ранее Фокус сообщал, что растаможка в Украине стала полностью бесплатной. Такие правила действуют до окончания военного положения.