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Авто Российско-украинская война

В Украине заработало больше сервисных центров МВД (адреса)

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Фото: с сайта главного сервисного центра МВД | С каждым днем открывают двери больше сервисных центров МВД

Регистрация авто, выдача водительских прав и экзамены по вождению постепенно возобновляются в разных регионах Украины.

В Украине постепенно возобновляют работу сервисные центры МВД. С сегодняшнего дня, 18 апреля, открылись учреждения в Киеве и Сумской области. Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД.

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Сервисные центры МВД возобновили практически все услуги
Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

В частности, к обслуживанию клиентов приступили такие сервисные центры МВД:

  • № 8041 – г. Киев, ул. Победы, 20 (тел. (044) 374-80-41, (044) 374-81-41);
  • № 8042 – г. Киев, ул. Туполева, 19 (тел. (044) 374-80-42);
  • № 5941 – Сумская область, г. Глухов, ул. Индустриальная, 19А (тел. (05444) 2-24-70);
  • № 5942 – Сумская область, г. Конотоп, вул. Выровская, 19А, (тел. (05447) 2-63-36).

Перечень всех работающих учреждений, их контакты и график работы можно узнать по ссылке.

Напомним, что сервисные центры МВД уже возобновили регистрацию новых и б/у авто. Кроме того, там уже принимают экзамены на права всех категорий, хотя в военное время их проводят по особой процедуре. Можно и заменить права или восстановить утерянное удостоверение. Не выдают пока только справки о несудимости.

Ранее Фокус сообщал, что растаможка в Украине стала полностью бесплатной. Такие правила действуют до окончания военного положения.