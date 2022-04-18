В Україні запрацювало більше сервісних центрів МВС (адреси)
Реєстрація авто, видача прав водія та іспити з водіння поступово відновлюються в різних регіонах України.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
В Україні поступово відновлюють роботу сервісні центри МВС. Відсьогодні, 18 квітня, відчинилися установи в Києві та Сумській області. Про це повідомляє сайт Головного сервісного центру МВС.
Зокрема, обслуговувати клієнтів розпочали такі сервісні центри МВС:
- №8041 — м. Київ, вул. Перемоги, 20 (тел. (044) 374-80-41, (044) 374-81-41);
- №8042 — м. Київ, вул. Туполєва, 19 (тел. (044) 374-80-42);
- №5941 — Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, 19А (тел. (05444) 2-24-70);
- №5942 — Сумська область, м. Конотоп, вул. Вирівська, 19А (тел. (05447) 2-63-36).
Перелік усіх робочих установ, їх контакти та графік роботи можна дізнатися за посиланням.
Нагадаємо, що сервісні центри МВС вже відновили реєстрацію нових та б/у авто. Крім того, там вже приймають іспити на права всіх категорій, хоча у воєнний час їх проводять за особливою процедурою. Можна замінити права або відновити втрачене посвідчення. Не видають поки лише довідки про несудимість.
Раніше Фокус повідомляв, що розмитнення в Україні стало повністю безплатним. Такі правила діють до закінчення воєнного стану.