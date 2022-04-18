В Україні запрацювало більше сервісних центрів МВС (адреси)

Реєстрація авто, видача прав водія та іспити з водіння поступово відновлюються в різних регіонах України.

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В Україні поступово відновлюють роботу сервісні центри МВС. Відсьогодні, 18 квітня, відчинилися установи в Києві та Сумській області. Про це повідомляє сайт Головного сервісного центру МВС.

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[ + – ] Сервісні центри МВС відновили практично всі послуги Фото: Із сайту головного сервісного центру МВС

Зокрема, обслуговувати клієнтів розпочали такі сервісні центри МВС:

№8041 — м. Київ, вул. Перемоги, 20 (тел. (044) 374-80-41, (044) 374-81-41);

№8042 — м. Київ, вул. Туполєва, 19 (тел. (044) 374-80-42);

№5941 — Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, 19А (тел. (05444) 2-24-70);

№5942 — Сумська область, м. Конотоп, вул. Вирівська, 19А (тел. (05447) 2-63-36).

Перелік усіх робочих установ, їх контакти та графік роботи можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, що сервісні центри МВС вже відновили реєстрацію нових та б/у авто. Крім того, там вже приймають іспити на права всіх категорій, хоча у воєнний час їх проводять за особливою процедурою. Можна замінити права або відновити втрачене посвідчення. Не видають поки лише довідки про несудимість.

Раніше Фокус повідомляв, що розмитнення в Україні стало повністю безплатним. Такі правила діють до закінчення воєнного стану.