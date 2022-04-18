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Авто Російсько-українська війна

В Україні запрацювало більше сервісних центрів МВС (адреси)

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сервісний центр МВС, сервісні центри МВС, реєстрація авто, видача прав водія, воєнний стан
Фото: с сайта главного сервисного центра МВД | З кожним днем відчиняють двері більше сервісних центрів МВС

Реєстрація авто, видача прав водія та іспити з водіння поступово відновлюються в різних регіонах України.

В Україні поступово відновлюють роботу сервісні центри МВС. Відсьогодні, 18 квітня, відчинилися установи в Києві та Сумській області. Про це повідомляє сайт Головного сервісного центру МВС.

сервісний центр МВС, сервісні центри МВС, реєстрація авто, видача прав водія, воєнний стан
Сервісні центри МВС відновили практично всі послуги
Фото: Із сайту головного сервісного центру МВС

Зокрема, обслуговувати клієнтів розпочали такі сервісні центри МВС:

  • №8041 — м. Київ, вул. Перемоги, 20 (тел. (044) 374-80-41, (044) 374-81-41);
  • №8042 — м. Київ, вул. Туполєва, 19 (тел. (044) 374-80-42);
  • №5941 — Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, 19А (тел. (05444) 2-24-70);
  • №5942 — Сумська область, м. Конотоп, вул. Вирівська, 19А (тел. (05447) 2-63-36).

Перелік усіх робочих установ, їх контакти та графік роботи можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, що сервісні центри МВС вже відновили реєстрацію нових та б/у авто. Крім того, там вже приймають іспити на права всіх категорій, хоча у воєнний час їх проводять за особливою процедурою. Можна замінити права або відновити втрачене посвідчення. Не видають поки лише довідки про несудимість.

Раніше Фокус повідомляв, що розмитнення в Україні стало повністю безплатним. Такі правила діють до закінчення воєнного стану.