Новейший кроссовер Lexus разочаровал управляемостью в лосином тесте (видео)

Кроссовер Lexus NX350h проверили лосиным тестом. Автомобиль не смог получить высокую оценку в испытании.

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Новый Lexus NX 2022 не лучшим образом прошел так называемый лосиный тест. Кроссоверу не удалось добиться хорошего результата и его управляемость в экстремальных условиях вызвала ряд вопросов. Об этом пишет сайт km77.com, проводивший тест.

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[ + – ] Из-за недостаточной поворачиваемости кроссовер не держал траекторию и постоянно сбивал конусы Фото: скриншот/youtube

Кроссовер Lexus NX прошел сложный маневр на скорости 75 км/ч в том время, как хорошим результатом считается 77 км/ч и выше. Тест-пилот отметил сильно выраженную недостаточную поворачиваемость, из-за которой авто не могло удержаться на правильной траектории и постоянно сбивало конусы. Кроме того, система стабилизации авто вмешивается очень грубо и слишком сильно сбрасывает скорость кроссовера.

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Следует отметить, что в испытании принимала участие 244-сильная гибридная версия Lexus NX350h весом 1850 кг. Бензиновый вариант легче и очевидно маневреннее.

[ + – ] Лучший результат Lexus NX – 75 км/ч

Напомним, что лосиный тест – это маневр по объезду внезапно появившегося на дороге препятствия. Назвали его так потому, что в Швеции, где придумали испытание, на дорогу часто выбегают лоси и олени.

К слову, недавно лосиный тест прошел автомобиль такого же класса Kia Sportage и его результат был гораздо лучше. Рекордсменом же среди кроссоверов является Tesla Model Y.

Также Фокус сообщал, что Lexus презентовал новый электрокроссовер с очень нестандартным рулем.