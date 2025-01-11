Придбав DAF і Tatra: Білл Гейтс став співвласником п'яти відомих автобрендів

Мільярдер Білл Гейтс придбав частку в автоконцерні Paccar Inc. До нього входять DAF, Kenworth та Peterbilt і частково — Tatra.

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Білл Гейтс відкрив для себе новий напрямок діяльності. Засновник Microsoft вперше інвестував у автопромисловість — став співвласником американського концерну Paccar Inc. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Мультимільярдер Білл Гейтс вклав у Paccar Inc. 100 мільйонів доларів – придбав мільйон акцій вартістю $100 кожна. Концерн є одним із найбільшим виробників великотоннажних вантажівок у світі – випускає понад 200 000 авто цього класу на рік і займає 31,1% глобального ринку.

До концерну Paccar входять DAF, Kenworth і Peterbilt Фото: DAF

У 2025 році прогнозується підйом на ринку перевезень, а отже попит на вантажні автомобілі у світі має суттєво зрости. Концерн Paccar уже відзвітував, що у листопаді замовлення на його продукцію зросли одразу на 20%.

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Paccar Inc. – один із найстаріших автовиробників у світі, адже його заснували ще в 1905 році. До концерну входять відомі автобренди – нідерландський DAF, британський Leyland, американські Kenworth та Peterbilt. Крім того, Paccar Inc. володіє 19% акцій чеського автовиробника Tatra.

Раніше стало відомо, що Honda та Nissan почали злиття і до нового концерну долучиться Mitsubishi.

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