Україні не варто чекати на постачання летальної зброї від Німеччини — Кабмін ФРН

За словами офіційного представника кабінету міністрів ФРН Штеффена Гебештрайта, конфлікт Росії й України можна вирішити лише шляхом діалогу, тому не варто впадати в "логіку війни".

Німеччина унеможливлює постачання в Україну летальної зброї. Це незмінна позиція уряду країни, згідно з якою передача озброєння в регіони, де йдуть військові дії, неможлива. Про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС, посилаючись на брифінг офіційного представника кабінету міністрів ФРН Штеффена Гебештрайта.

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"У принципі діє правило: у кризові райони — ні (не постачати озброєння з Німеччини — Ред.). Ми ясно виключили постачання летальної зброї, зокрема і в Україну", — сказав німецький політик.

За його словами, така позиція з вуст уряду Німеччини звучала неодноразово та залишається незмінною. Гебештрайт вважає, що військовий конфлікт України та Росії можна вирішити шляхом діалогу та дипломатії. Важливо не впадати в "логіку війни", це стосується й обговорення постачання зброї, бо такий підхід не спричинить вирішення конфлікту.

"Принципова позиція, яку поділяє весь західний світ, полягає в переконанні, що (війні на Донбасі — Ред.) — немає військового рішення", — заявив Гебештрайт.

Представник кабінету міністрів Німеччини додав, що будь-яка подальша агресія Росії проти України матиме політичні й економічні наслідки.

"Є ясна вимога до Росії — зробити внесок у деескалацію", — наголосив він.

Нагадаємо, Німеччина допоможе відновити Україні бункер під Одесою. Виступаючи в Бундестазі, Анналена Бербок звернулася до уряду зі словами підтримки щодо відмови постачати зброю в Україну. Вона вважає, що Німеччина достатньо підтримує Україну, і наступним кроком такої підтримки стане допомога у відновленні бункера під Одесою.

Раніше повідомлялося, що Німеччина відправить українським військовим 5000 шоломів. Таким чином, у німецькому уряді хочуть дати зрозуміти, що вони на стороні України. Але влада ФРН наполягає на виключно дипломатичному розв'язанні російсько-української кризи.

Фокус писав про те, що більшість німців підтримують рішення Німеччини не надсилати Україні зброю. Лише 20% опитаних виступають за експорт зброї на фоні вторгнення Росії до України. 59% підтримали позиції уряду Німеччини, а ще 21% утримались від відповіді.