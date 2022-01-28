Украине не стоит ждать поставок летального оружия от Германии - Кабмин ФРГ
По словам официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Хебештрайта, конфликт России и Украины можно решить только путем диалога, поэтому не стоит впадать в "логику войны".
Германия исключает возможность поставлять в Украину летальное оружие. Это неизменная позиция правительства страны, согласно которой передача вооружения в регионы, где идут военные действия невозможна. Об этом передает российское информационное агентство ТАСС, ссылаясь на брифинг официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Хебештрайта.
"В принципе действует правило: в кризисные районы — нет (не поставлять вооружение из Германии — Ред.) Мы ясно исключили поставки летального оружия, в том числе и в Украину", — сказал немецкий политик.
По его словам, такая позиция из уст правительства Германии звучала не раз и остается неизменной. Хебештрайт считает, что военный конфликт Украины и России можно решить путем диалога и дипломатии. Важно не впадать в "логику войны", это касается и обсуждения поставок оружия, потому что такой подход не приведет к решению конфликта.
"Принципиальная позиция, которую разделяет весь западный мир, заключается в убеждении, что (войне на Донбассе — Ред.) — нет военного решения", — заявил Хебештрайт.Важно
Представитель кабинета министров Германии добавил, что любая дальнейшая агрессия России против Украины будет иметь политические и экономические последствия.
"Есть ясное требование к России — внести вклад в деэскалацию", — подчеркнул он.
Напомним, Германия поможет восстановить Украине бункер под Одессой. Выступая в Бундестаге, Анналена Бербок обратилась к правительству со словами поддержки в отношении отказа поставлять оружие в Украину. Она считает, что Германия достаточно поддерживает Украину и следующим шагом такой поддержки станет помощь в восстановлении бункера под Одессой.
Ранее сообщалось, что Германия отправит украинским военным 5000 шлемов. Таким образом в немецком правительстве хотят дать понять, что они на стороне Украины. Но власти ФРГ настаивают на исключительно дипломатическом разрешении российско-украинского кризиса
Фокус писал о том, что большинство немцев поддерживают решение Германии не отправлять Украине оружие. Только 20% опрошенных выступают за экспорт оружия на фоне вторжения России в Украину. 59% поддержали позиции правительства Германии, а еще 21% воздержались от ответа.