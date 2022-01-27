Большинство жителей Германии поддерживают отказ властей от поставок оружия Украине — опрос

Только 20% респондентов выступают за экспорт вооружения на фоне возможного полномасштабного вторжения со стороны РФ.

Больше половины граждан Германии поддерживают решение властей не поставлять Украине летальное вооружение на фоне угрозы вторжения России. Об этом со ссылкой на результаты опроса, проведенного порталом YouGov, сообщает издание Guardian в четверг, 27 января.

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59% респондентов выразили согласие с позицией правительства ФРГ касательно отказа от поставок оружие Украине. Только 20% опрошенных заявили, что поддерживают экспорт оружия на украинскую территорию, еще 21% воздержались от ответа.

Как уточнило издание Deutsche Welle, больше всего противников поставок вооружения Украине среди электората Левой партии и ультраправой "Альтернативы для Германии" — 71% и 67% соответственно. Далее идут избиратели Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию в Бундестаге — 61%, оппозиционный блок Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз — 56%, "Союз 90/Зеленые" — 55% и "Свободная демократическая партия" — 54%.

Отметим, что Германия входит в пятерку крупнейших поставщиков оружия в мире, ее доля на рынке в период с 2016 по 2020 год составила 5,5%.

Напомним, в декабре 2021 года стало известно, что Германия заблокировала поставки украинскому государству противодронных винтовок по линии НАТО, мотивируя это решение нежеланием спровоцировать эскалацию конфликта на Донбассе.

В январе этого года посол Украины в ФРГ Андрей Мельник потребовал от европейского государства разблокировать экспорт оружия.

26 января министр обороны Германии Кристин Ламбрехт объявила, что страна поставит Украине 5 тысяч шлемов для пехотинцев.

Тем временем США и Великобритания передали Украине противотанковые ракеты, гранатометы, бронебойно-зажигательные пули, а также другое оружие и боеприпасы