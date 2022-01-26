Бутусов опубликовал точное количество противотанкового оружия, имеющегося у Украины

В комментариях под постом в Facebook пользователи раскритиковали журналиста за раскрытие данных, которые, по их мнению, могут быть использованы агрессором.

Украинский журналист, главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов опубликовал данные о количестве вооружения, которое Соединенные Штаты и Великобритания поставили Украине в 2022 году на фоне угрозы вторжения российских войск. Соответствующий пост появился на его странице в Facebook

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Бутусов, ссылаясь на источники "Цензор.нет", сообщил, что в распоряжении украинских военных по состоянию на вторник, 25 января, есть противотанковые управляемые ракеты Javelin, противотанковые гранатометы NLAW, штурмовые гранатометы BDM и другое вооружения. При этом журналист опубликовал точное количество единиц техники, не только поставленной Украине странами Запада, но и общее число высокоточного противотанкового вооружения.

[ + – ] Часть поста Бутусова в Facebook

Также Бутусов написал, что украинская армия может при помощи Javelin нанести "невосполнимые потери врагу как в ходе большой войны, так и в ходе локальных боевых действий".

[ + – ] Часть поста Бутусова в Facebook

Ряд пользователей социальной сети в комментариях под постом выразили мнение, что публикация такой информации может быть использована агрессором против Украины:

Надеюсь эти данные для того, чтобы ввести в заблуждение противника.

Неприятель прочитает и все будет знать что у нас есть. Вы Юрий секреты выдаете.

Не очень мудро писать это здесь! Это не стратегически важная информация?

А надо ли об этом писать?

Что-то мало информации, давайте дислокацию подразделений и т.д., а то ФСБ премию не выпишет…

Россияне могут зарплату своей разведке не платить – здесь свои все сдадут. И по количеству и по качеству. Какова цель такой информации?

Отвечая на вопрос одного из комментаторов, не разгласил ли в своей публикации журналист секретных данных, Бутусов ответил кратко: "Нет".

[ + – ] Комментарий под постом Бутусова

Фокус обратился к главному редактору "Цензор.нет" и пресс-секретарю Службы безопасности Украины за комментарием касательно этой публикации.

Напомним, ранее Бутусова критиковали за публикацию в соцсети видео, снятого в командном пункте Вооруженных сил Украины на Донбассе. На нем показано, как военные отслеживают позиции противника при помощи беспилотника Bayraktar TB2. Ветеран российско-украинской войны и руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут упрекнул журналиста в том, что тот "помогает россиянам с инфой" об обстоятельствах применения БПЛА. В свою очередь Бутусов заявил, что это "не хайп, а правильное освещение Войны за Независимость".

Также Фокус писал о том, как журналист опубликовал видео, на котором он стреляет из гаубицы якобы по позициям боевиков на неподконтрольных правительству территориях Донбасса. Ролик Бутусов приурочил ко Дню памяти жертв Голодомора.